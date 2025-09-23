Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε και πάλι με τις αναφορές του στην Ανατολική Μεσόγειο και τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, «φωτογραφίζοντας» την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα ευοδωθούν έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την ΤΔΒΚ (την κατεχόμενη Κύπρο) στην Ανατολική Μεσόγειο, επαναλαμβάνοντας τις τουρκικές αξιώσεις γύρω από την Κύπρο και όχι μόνο.

«Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειος λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας όπου τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών γίνονται σεβαστά», δήλωσε ο Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία», κυρίως σε ζητήματα ενέργειας και περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι «περιμένουμε το ίδιο από τους γείτονές μας».

Παράλληλα, προκαλώντας εκ νέου ανέφερε ότι «δεν θα ευοδωθούν έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την ΤΔΒΚ στην Ανατολική Μεσόγειο», ισχυριζόμενος ότι η Άγκυρα έχει «δικαιώματα και δικαιοδοσία στα δυτικά της Κύπρου», ενώ οι «Τουρκοκύπριοι διαθέτουν νόμιμα δικαιώματα γύρω από το νησί».

«Η Διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία προτείναμε προηγουμένως, θα συμβάλει στην ανάπτυξη κοινού εδάφους» είπε ο Ερντογάν.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, απέρριψε εκ νέου το ομοσπονδιακό μοντέλο, σημειώνοντας ότι «έχει δοκιμαστεί πολλές φορές αλλά απέτυχε λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς». Υποστήριξε ότι στο νησί «υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί» και ότι «οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα».

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να τερματίσει την άδικη και απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα», κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος, καλώντας «τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση της ΤΔΒΚ», ζητώντας την έναρξη διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με αυτήν.



Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε περισσότερες χώρες να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, στον απόηχο των πρόσφατων κινήσεων δυτικών δυνάμεων, ενώ ζήτησε παράλληλα την άμεση επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Μια γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, ακόμη και τώρα που μιλάμε εδώ, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν», δήλωσε ο Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Στη Γάζα δεν διεξάγεται πόλεμος μεταξύ δύο πλευρών. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές, πρόκειται για εισβολή, για γενοκτονία, για μια πολιτική μαζικής σφαγής», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

«Πρέπει το συντομότερο δυνατό να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και οι υπεύθυνοι αυτής της γενοκτονίας να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.





