Βαθύτερα μέσα στην πόλη της Γάζας εισχωρούν οι ισραηλινές δυνάμεις

Ισραηλινά τανκς έχουν εισχωρήσει σε πολλές γειτονιές της πόλης της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, με δημοσιογράφους του CNN που βρίσκονται στην περιοχή να αναφέρουν σφοδρούς βομβαρδισμούς, εκρήξεις και ήχους πυροβολισμών.

Εικόνες δείχνουν τανκς στα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της περιοχής, σε μια περιοχή γνωστή ως Beach Camp.

Τάνκς καταγράφονται επίσης νότια του Ισλαμικού Πανεπιστημίου τη Δευτέρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει βαθιά στην πόλη της Γάζας από τότε που ξεκίνησαν τη χερσαία επίθεση την Κυριακή, σύμφωνα με το CNN.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε νωρίτερα αυτόν το μήνα, τους κατοίκους της πόλης και τους εκτοπισμένους στην περιοχή να απομακρυνθούν. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας εκείνο το χρονικό διάστημα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι 640.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη έκτοτε.

Residents of Gaza City, the target of a major Israeli offensive, offer mixed opinions after a slate of Western nations recognised the State of Palestine.



For Tawfiq Habib the move - condemned by Israel - means little. "I don't care about recognition while the killings are… pic.twitter.com/Hh35peI7EU — AFP News Agency (@AFP) September 23, 2025

Την ώρα που αναλαμβάνουν τον έλεγχο περισσότερων τμημάτων της Πόλης της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροδοτούν εξ αποστάσεως θωρακισμένα οχήματα γεμάτα με εκρηκτικά προκειμένου να καταρρίψουν κτίρια, σύμφωνα με βίντεο και εικόνες μεταδίδει το CNN.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν στο CNN ότι «η Χαμάς μετατρέπει τέτοια κτίρια σε ζώνες μάχης που χρησιμοποιούνται για ενέδρες, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, αποθήκες όπλων, σήραγγες μάχης, σημεία παρατήρησης» και άλλες χρήσεις.

Οι IDF ανέφεραν την Τρίτη ότι ένας αξιωματικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μαχών στην Πόλη της Γάζας τη Δευτέρα και πως πρόκειται για τον Maj. Shahar Netanel Bozaglo, 27 ετών.

Κάτοικοι και δημοσιογράφοι παρατήρησαν μια έντονη παρουσία drones στον ουρανό στην Πόλη της Γάζας, καθώς και ισραηλινά ελικόπτερα.

«Τον τελευταίο καιρό, κάθε έκρηξη έμοιαζε με σεισμό, όχι μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά δονούταν το εδάφος», έγραψε ο Asem Alnabih, εκπρόσωπος του Δήμου της Γάζας, στο X την Τρίτη.

Η προέλαση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας, στην οποία συμμετέχουν τρεις μεραρχίες, έχει προκαλέσει επικρίσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Στο Ισραήλ, οι οικογένειες των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα λένε ότι η επιχείρηση τους θέτει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Περίπου 20 όμηροι πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί. Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς και ο Καναδάς και η Αυστραλία, έχουν καταδικάσει την επιχείρηση και κάνουν λόγο για επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στον πληγέντα θύλακα.

Εντωμεταξύ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, είτε επειδή δεν θέλουν, είτε επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν νότια, παρά εντολή εκκένωσης του ισραηλινού στρατού.

Amid Israel’s intensified assault on Gaza City, an elderly Palestinian woman was seen walking hand-in-hand with her husband, refusing to let go, as if he was her last anchor of hope in a collapsing world. pic.twitter.com/emdXfYPVE8 — Quds News Network (@QudsNen) September 23, 2025

Ο Αμπού Γουισάμ – ο οποίος έχει χάσει το σπίτι και τον γιο του και κοιμάται στους δρόμους – δήλωσε στο CNN: «Αν είχα τα χρήματα για να φύγω και να νοικιάσω ένα μέρος για να μείνω... θα έφευγα».

Οι λίγες λειτουργικές ιατρικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτά που η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού περιέγραψε την Τρίτη ως «αστρονομικά επίπεδα ανάγκης» στην πόλη της Γάζας.

Τη Δευτέρα, δύο νοσοκομεία στην πόλη της Γάζας, το Νοσοκομείο Παίδων Αλ-Ραντίσι και το Εξειδικευμένο Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο, έκλεισαν και απομάκρυναν τους ασθενείς τους, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Η Σάγια Αζίζ, Βρετανοαυστραλή γιατρός στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, είπε ότι δεν είχε τίποτα για να περιποιηθεί τα τραύματα των ασθενών. Παίρνοντας στην αγκαλιά της ένα μωρό που κλαίει, είπε στο CNN: «Κοιτάξτε τον επίδεσμο, κοιτάξτε δεν υπάρχει τίποτα για να τα καθαρίσουμε... Πώς επιβιώνει αυτό το μωρό;»

Ακόμα κι αν κατάφερναν να μεταφέρουν ασθενείς εκτός της πόλης της Γάζας, η Αζίζ πρόσθεσε: «Έχω πάει νότια, δεν έχουν τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα».

Η MKO Medical Aid for Palestinians (MAP), που δραστηριοποιείται στη Γάζα, δήλωσε την Τρίτη ότι το νοσοκομείο Al-Quds υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα του σφοδρού βομβαρδισμού της γειτονιάς Tal Al-Hawa. Βίντεο από το νοσοκομείο τη Δευτέρα έδειξε τους γύρω δρόμους εντελώς άδειους.

Ένα κέντρο υγειονομικής περίθαλψης είχε επίσης καταστραφεί, ανέφερε η MAP.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο όρισε αρχικά την 7η Οκτωβρίου - τη δεύτερη επέτειο των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ - ως την προθεσμία για την εκκένωση της πόλης της Γάζας και την κατάληψή της από τον ισραηλινό στρατό. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν αποχωρήσει λένε ότι η επίτευξη πλήρους ελέγχου θα είναι δύσκολη στα στενά δρομάκια της πόλης.

Η κίνηση του Ισραήλ ώθησε αρκετές κυβερνήσεις να προχωρήσουν στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους. Τις τελευταίες ημέρες, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Πορτογαλία ήταν μεταξύ των κυβερνήσεων που προχώρησαν σε αυτή την κίνηση.

Το Ισραήλ καταδίκασε την αναγνώριση και τη χαρακτήρισε «βραβείο για την τρομοκρατία». Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σε συνέδριο στα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι «η μόνη λύση που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ζήσει ειρηνικά», χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «ήττα για τη Χαμάς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.