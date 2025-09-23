Πριγκίπισσα Μάριτ Νορβηγίας: Ένα μήνα εκτός καθηκόντων - Μπαίνει σε πρόγραμμα αποκατάστασης

Η διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, πριγκίπισσα Μάριτ, σύζυγος του πρίγκιπα Χάακον, θα απουσιάσει από τα καθήκοντά της για έναν μήνα, καθώς θα υποβληθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης των πνευμόνων. Η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τη διάγνωση χρόνιας πνευμονικής ίνωσης το 2018.

Η Μάριτ, που παντρεύτηκε τον διάδοχο πρίγκιπα Χάακον στον καθεδρικό ναό του Όσλο στις 25 Αυγούστου 2001, είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις με τον αρραβώνα της, καθώς ήταν ανύπαντρη μητέρα και κόρη «κοινών θνητών». Ο πρώτος της γιος, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γεννήθηκε το 1997 από τη σχέση της με τον Μόρτεν Μποργκ, ο οποίος είχε ποινικό παρελθόν.

Παρά τα εμπόδια, η Μάριτ και ο Χάακον δημιούργησαν οικογένεια και απέκτησαν δύο παιδιά: την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρρε Μάγκνους. Ωστόσο, η ασθένεια που την ταλαιπωρεί περιορίζει τη δυνατότητά της να εκτελεί πλήρως το επίσημο πρόγραμμα. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, «θα υπάρξουν περίοδοι που θα πρέπει να απέχω από τα καθήκοντά μου, ανάλογα με την πορεία της νόσου».

Το παλάτι ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης τον Οκτώβριο και δεν θα συμμετάσχει σε επίσημες εκδηλώσεις, με εξαίρεση το επίσημο δείπνο για τους εκπροσώπους του Στόρτινγκ στις 23 Οκτωβρίου. Η επιστροφή της στα καθήκοντα τοποθετείται για τον Νοέμβριο.

Το επόμενο έτος η δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι

Εν τω μεταξύ, η οικογένεια αντιμετωπίζει μια ακόμη μεγάλη δοκιμασία. Τον Αύγουστο του 2025, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο γιος της πριγκίπισσας από την προηγούμενη σχέση της, κατηγορήθηκε για 32 αδικήματα, μεταξύ των οποίων τέσσερις βιασμοί. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.

«Η βασιλική οικογένεια θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της, παρόλο που αυτό είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους μας», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάακον, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη νορβηγική κοινωνία, καθώς συνδυάζεται με την εύθραυστη κατάσταση υγείας της πριγκίπισσας, φέρνοντας την οικογένεια του διαδόχου στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής.

