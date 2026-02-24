Η οικονομία της Αργεντινής κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη 4,4% κατά τη διάρκεια του 2025, χάρη στο επιτυχημένο οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης του Χαβιέρ Μιλέι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Απογραφών.

Ο δείκτης στην τελευταία έκθεση του Μηνιαίου Εκτιμητή Οικονομικής Δραστηριότητας (EMAE).που αντιστοιχεί στον Δεκέμβριο παρουσίασε επίσης αύξηση 1,8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, εδραιώνοντας ένα θετικό σήμα στο τέλος του έτους και ενισχύοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για ευρύτερη ανάπτυξη το 2026.

Η επίσημη έκθεση ανέφερε ότι έντεκα από τους τομείς που αναλύθηκαν παρουσίασαν βελτιώσεις σε ετήσια βάση κατά τον τελευταίο μήνα του έτους, αναφέρει η derechadiario.com.ar. Μεταξύ αυτών, η μεγαλύτερη ώθηση προήλθε από τον τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της θήρας και της δασοκομίας, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 32,2% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πρωτοφανή συγκομιδή σιταριού, τόσο σε όγκο όσο και σε μέση απόδοση, η οποία υπερέβη κατά 50% τον μέσο όρο που καταγράφηκε τις τελευταίες πέντε σεζόν.

Η απόδοση του γεωργικού τομέα ήταν καθοριστική στο συνολικό αποτέλεσμα του δείκτη, καθώς αναδείχθηκε η κύρια κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, η οποία σημείωσε αύξηση 14,1% σε ετήσια βάση. Και οι δύο τομείς συνέβαλαν μαζί κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική ανάπτυξη που αντικατοπτρίζει ο EMAE, εδραιώνοντας τον κεντρικό τους ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη.

Όσον αφορά το μέλλον, οι προβλέψεις για την οικονομία της Αργεντινής το 2026 δείχνουν σημαντική ανάπτυξη, με το ΔΝΤ και άλλους θεσμούς να εκτιμούν αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 4%. Αυτή η επέκταση θα τοποθετούσε τη χώρα μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών παγκοσμίως, ξεπερνώντας τους παγκόσμιους και περιφερειακούς μέσους όρους. Επιπλέον, η Αργεντινή αναμένεται να είναι μια από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις εντός της G20 κατά τη διάρκεια αυτού του έτους .

Πηγή: skai.gr

