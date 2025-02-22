Γερμανικές εκλογές: Σε κλίμα πόλωσης έκλεισε η προεκλογική περίοδος

«Μια πολωμένη προεκλογική περίοδος σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων». Έτσι περιγράφει εύστοχα η γερμανική ραδιοφωνία αυτή την πρωτόγνωρη προεκλογική περίοδο που σήμερα ολοκληρώνεται. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες οι τέσσερις υποψήφιοι καγκελάριοι Φρίντριχ Μερτς, Όλαφ Σολτς, Αλίς Βάιντελ και Ρόμπερτ Χάμπεκ δίνουν τη μάχη να προσεγγίσουν κυρίως τους αναποφάσιστους που ανέρχονται στο 28%.

Παρά τον ήλιο σήμερα στη γερμανική πρωτεύουσα, άλλη μια επίθεση με μαχαίρι χθες βράδυ στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος του Βερολίνου, με ένα Ισπανό τουρίστα βαριά τραυματισμένο επισκιάζει τις τελευταίες ώρες πριν τις κάλπες. Ο συλληφθείς είναι 19χρονος από τη Συρία που ζούσε σε προσφυγική δομή της Λειψίας. Το Μνημείο του Ολοκαυτώματος απέχει λίγα μέτρα από την Πρεσβεία των ΗΠΑ και την Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Και στο Βρανδεμβούργο μια άλλη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται μετά σύλληψη 18χρονου Ρώσου κοντά στο Αεροδρόμιο του Βερολίνου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο και συγκεκριμένα στην Πρεσβεία του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα σε όλη τη Γερμανία είναι προγραμματισμένες σήμερα μεγάλες διαδηλώσεις με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους κατά της Ακροδεξιάς, από το Αμβούργο και την Ερφούρτη στη Θουριγγία, όπου πρώτο κόμμα σε κοινοβουλευτική ισχύ είναι η Ακροδεξιά, αλλά και πολλές πόλεις της δυτικής Γερμανίας, όπως το Έσσεν ή το Βούπερταλ.

