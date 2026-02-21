Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει φρένο στη διασταλτική ερμηνεία του Τραμπ περί εξουσίας

Εδώ και πάνω από έναν χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται στην Ουάσινγκτον σαν να είναι μονάρχης, ενώ η αμερικανική πρωτεύουσα κινείται όλο και πιο πολύ στους ρυθμούς της ισχύος του, των απειλών του και των ιδιοτροπιών του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, χθες, ανέτρεψε αιφνιδιαστικά αυτή την πορεία. Ακυρώνοντας τη βασική οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, τους δασμούς, οι δικαστές απηύθυναν μια σπάνια και δημόσια επίπληξη, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι ο κυρίαρχος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε πλέον φτάσει στα όρια της εξουσίας του, σημειώνει το Reuters.

Απόσπασμα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Η αντίδραση του Τραμπ ήταν άμεση και σπασμωδική.

Μόλις πληροφορήθηκε τη δικαστική απόφαση, είπε σε κυβερνήτες που είχαν συγκεντρωθεί στον Λευκό Οίκο ότι «έβραζε από θυμό» και ότι έπρεπε να κάνει κάτι για τα δικαστήρια, σύμφωνα με τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ντέλαγουερ, Ματ Μέγιερ, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα.

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ επιτέθηκε στους δικαστές που αποφάσισαν εναντίον του - ανάμεσά τους και δύο που είχε ο ίδιος προτείνει - χαρακτηρίζοντάς τους αδύναμους, ντροπή και «ντροπή για τις οικογένειές τους». Χλεύασε επίσης αυτό που περιέγραψε ως στρεβλή λογική της πλειοψηφίας.

«Για κάποιον που δεν παραδέχεται ποτέ ότι χάνει, αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ήττα» σχολίασε ο Κρις Μπόρικ, δημοσκόπος και καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Muhlenberg College της Πενσιλβάνια.

«Η πιο όμορφη λέξη στο λεξικό»

Λίγες πολιτικές έχουν σημαδέψει τη δεύτερη θητεία του Τραμπ όσο η επιθετική χρήση των δασμών. Για τον Τραμπ, ο δασμός δεν είναι απλώς ένας φόρος που επιβάλλεται στα προϊόντα, όταν διασχίζουν τα σύνορα των ΗΠΑ, αλλά «η αγαπημένη μου λέξη» και «η πιο όμορφη λέξη στο λεξικό», όπως έχει επανειλημμένα πει στους υποστηρικτές του.

Έχει χρησιμοποιήσει την απειλή επιβολής δασμών ως μοχλό πίεσης για να αποσπάσει παραχωρήσεις σχετικά με αγορές σόγιας, να εξασφαλίσει δεσμεύσεις για δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένες επενδύσεις, να περιορίσει τη διακίνηση ναρκωτικών, να παρέμβει σε διεθνείς συγκρούσεις, να επηρεάσει τις τιμές συνταγογραφούμενων φαρμάκων και να ενισχύσει ευνοούμενους αμερικανικούς κλάδους.

Το Κογκρέσο, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, παρά τη συνταγματική του αρμοδιότητα στη φορολογία, στην πλειονότητά του κράτησε αποστάσεις. Το συντηρητικό Ανώτατο Δικαστήριο συχνά ενίσχυσε την ισχύ του Τραμπ, παρέχοντάς του ασυλία για πράξεις του κατά τη διάρκεια της θητείας του και εκδίδοντας επείγουσες αποφάσεις που ευνοούσαν τις πολιτικές του.

Ωστόσο, η απόφαση με 6-3 του Δικαστηρίου την Παρασκευή, που συντάχθηκε από τον συντηρητικό πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, κατέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι μπορούσε να επιβάλλει σαρωτικούς δασμούς στο όνομα της οικονομικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Η απόφαση προσέθεσε νέα αβεβαιότητα σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό τοπίο, το οποίο διαμορφώνεται από ασταθείς αγορές, ανήσυχους διεθνείς εταίρους και τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές που θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω την ισχύ του.

Απόσπασμα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

«Πρόκειται για πλήγμα στη διασταλτική του έννοια περί έκτακτων εξουσιών, που αποτελούσε τον πυλώνα ολόκληρης της οικονομικής του ατζέντας και όχι μόνο» δήλωσε ο Τζούλιαν Ε. Ζέλιζερ, ιστορικός της προεδρίας στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον.

Ξεσπά ο πληγωμένος πρόεδρος

Αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο πλήγμα της δεύτερης θητείας του, οργισμένος ο Τραμπ αντέδρασε με τον γνώριμο τρόπο: επιτέθηκε σε όσους τόλμησαν να σταθούν εμπόδιο στον δρόμο του, ενώ ταυτόχρονα διακήρυττε ότι είχε νικήσει.

Έχοντας χαμηλωμένα τα φώτα στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, επέπληξε δικαστές που ο ίδιος είχε διορίσει. Υποστήριξε ότι η απόφασή τους στην πραγματικότητα αποσαφήνισε τις ευρείες εξουσίες του να επιβάλλει δασμούς ή ακόμη και να διακόψει πλήρως τις εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες. Παρέθεσε επίσης απόσπασμα από μειοψηφούσα γνώμη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η απόφαση ενδέχεται να μην περιορίζει ουσιαστικά τη μελλοντική δυνατότητα ενός προέδρου να επιβάλλει δασμούς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Μπορώ να επιβάλω πολύ υψηλότερους δασμούς από αυτούς που επέβαλλα» κατέληξε ο Τραμπ.

«Είναι λίγο πιο περίπλοκο» πρόσθεσε. «Η διαδικασία παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα μας αποφέρει περισσότερα χρήματα και νομίζω ότι θα είναι σπουδαίο».

Ερωτηθείς αν θα ζητούσε από το Κογκρέσο να τού παραχωρήσει τις εξουσίες που το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι δεν διαθέτει, εμφανίστηκε προκλητικός.

«Όχι, δεν χρειάζεται, έχει ήδη εγκριθεί» είπε. «Θα μπορούσα να ζητήσω από το Κογκρέσο και πιθανότατα θα το κέρδιζα».

Κανένας πρόεδρος δεν έχει αξιοποιήσει τον επίμαχο νόμο περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών τόσο εκτεταμένα όσο ο Τραμπ. Και παρά τη ρητορική αυτοπεποίθησή του στην ενημέρωση της Παρασκευής, οι εναλλακτικές νομικές οδοί για την επιβολή δασμών θα ήταν πιο αργές στην εφαρμογή, θα απαιτούσαν εκτενέστερη αιτιολόγηση και θα συνοδεύονταν από χρονικούς περιορισμούς.

«Η προεδρία είναι σαφώς πιο αδύναμη» ως αποτέλεσμα της απόφασης, δήλωσε ο Σαϊκρίσνα Πρακάς, συνταγματολόγος στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια. «Είναι πιο αδύναμος».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.