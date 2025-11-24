Η Μόσχα απορρίπτει την ευρωπαϊκή πρόταση: «Δεν λειτουργεί για εμάς»

Το Κρεμλίνο απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τη «εντελώς μη εποικοδομητική» και δηλώνοντας ότι «απλώς δεν λειτουργεί» για τη Μόσχα, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις.

Η δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου την περασμένη εβδομάδα ενέτεινε τις ανησυχίες στην Ουκρανία και μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων πως οι βασικές ρωσικές απαιτήσεις για το ΝΑΤΟ, το εδαφικό και η χρονική σειρά της ειρηνευτικής συμφωνίας είχαν γίνει δεκτές από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με αντίγραφο που είδε το Reuters, το ευρωπαϊκό σχέδιο αλλάζει ουσιαστικά το νόημα και τη βαρύτητα κρίσιμων σημείων που αφορούν το ΝΑΤΟ και τα εδάφη.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με μια πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές προτάσεις για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι αν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προελάσουν περαιτέρω.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές διατάξεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μάς φαίνονται αρκετά αποδεκτές». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ορισμένες από αυτές θα απαιτήσουν πιο λεπτομερή συζήτηση.



Πηγή: skai.gr

