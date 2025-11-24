Οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων από 20 ευρωπαϊκές χώρες με κοινή δήλωση απευθύνουν ηχηρή προειδοποίηση ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα καθορίσει την ασφάλεια της ηπείρου για γενιές, καλώντας τους ηγέτες της ΕΕ σε ενιαία και αταλάντευτη στάση απέναντι στη Ρωσία.

Η δήλωση, που υπογράφεται μεταξύ άλλων από εκπροσώπους της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζει στήριξη σε «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, θεμελιωμένη στο διεθνές δίκαιο και με πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας».

Παράλληλα προειδοποιούν ότι «ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας -και η ειρήνη που θα ακολουθήσει- θα καθορίσουν την ασφάλεια της Ευρώπης για γενιές και θα επηρεάσουν τα υπαρξιακά συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων».

«Μια τέτοια ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί με υποχωρήσεις ή επιβράβευση του επιτιθέμενου, απαιτεί συνεχή πίεση προς τη Ρωσία και αταλάντευτη στήριξη προς την Ουκρανία για να υπάρξει βιώσιμη λύση», σημειώνεται στη δήλωση.

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ζητούν «επείγουσες συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» ώστε να ληφθεί μια «ενιαία και βασισμένη σε αρχές στάση» υπέρ της Ουκρανίας.

«Οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να ξεκινήσουν με την Ουκρανία να καλείται εκ των προτέρων να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις. Η εποχή των αυτοκρατοριών έχει τελειώσει και η Ευρώπη δεν θα αποδεχθεί ποτέ ως νόμιμη οποιαδήποτε αντίληψη περί ρωσικών “συμφερόντων ασφαλείας” που εκτείνονται πέρα από τα σύνορά της ή προϋποθέτουν το δικαίωμα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας», αναφέρουν.

Η δήλωση τονίζει επίσης την ανάγκη για «πραγματικές» και «νομικά δεσμευτικές» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, χωρίς περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της ή στους κανόνες που διέπουν τις πολιτικές της.

«Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη, με αρχές και αταλάντευτη. Οι αξίες μας, η ασφάλειά μας και το μέλλον της ηπείρου μας εξαρτώνται από το να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη που θα επιτευχθεί θα είναι αντάξια των θυσιών που έγιναν και του θάρρους και της αντοχής της Ουκρανίας, μια ειρήνη θεμελιωμένη στη δικαιοσύνη, το δίκαιο και τη διαρκή ασφάλεια».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο δήλωσε ότι υπάρχει «πολλή δουλειά» που πρέπει να γίνει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Η Πίνιο δήλωσε ότι αύριο η «Συμμαχία των Προθύμων» θα πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή συνάντηση – μια ομάδα χωρών που στοχεύουν να στηρίξουν την Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία.

Η Π. Πίνιο, ανέφερε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη σημειώθηκε «εποικοδομητική πρόοδος» για την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμα «πολλή δουλειά». Ανέφερε, επίσης, ότι από την πλευρά της ΕΕ δεν υπάρχει καμία προθεσμία. «Εργαζόμαστε πολύ εντατικά να δημιουργήσουμε τη βάση που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε. Ανέφερε, επίσης, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ποιά είναι τα τρία βασικά σημεία μιας δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης, σημειώνοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στις συνομιλίες για μία συμφωνία.

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, μέσω των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια, υπενθύμισε ότι κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο επιτιθέμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει».

