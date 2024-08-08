Η ΜΚΟ "World Central Kitchen" ανακοινώνει νέο θάνατο εργαζομένου της στη Γάζα

Η μη κυβερνητική οργάνωση World Central Kitchen (WCK), με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι Παλαιστίνιος, μέλος του προσωπικού της, έχασε τη ζωή του χθες Τετάρτη στη Λωρίδα της Γάζας, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο επτά εργαζομένων της —έξι από τους οποίους ήταν ξένοι— σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον παλαιστινιακό θύλακο, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Η WCK κατονόμασε το θύμα ως Ναντί Σαλούτ, υπογραμμίζοντας μέσω X ότι ήταν «αναπόσπαστο μέλος της ομάδας που διαχειρίζεται την αποθήκη μας από τις πρώτες μέρες της αντίδρασής μας στη Ράφα και βαθιά ανθρωπιστής».

Η μη κυβερνητική οργάνωση πρόσθεσε πως ακόμη συγκεντρώνει πληροφορίες, διευκρινίζοντας ότι πιστεύει πως ήταν εκτός υπηρεσίας όταν σκοτώθηκε κοντά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οχηματοπομπή της WCK έγινε στόχος τριών αεροπορικών πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας την 1η Απριλίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά εργαζόμενοι της ΜΚΟ, ανάμεσά τους υπήκοοι των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας.

Ο στρατός του Ισραήλ αρνήθηκε την κατηγορία πως στοχοποίησε εσκεμμένα τους εργαζόμενους στη διεθνή οργάνωση επισιτιστικής βοήθειας, που ανέστειλε προσωρινά το έργο της στον θύλακο, ο πληθυσμός του οποίου κινδυνεύει να λιμοκτονήσει σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετά τον βομβαρδισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

