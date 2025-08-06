Η μετακίνηση πυρηνικών υποβρυχίων δεν είναι κάτι που ανακοινώνεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Του James Stavridis

Την τελευταία εβδομάδα, δύο πολιτικοί ηγέτες αντάλλαξαν αιχμηρές δηλώσεις, αναδεικνύοντας τα ισχυρά πυρηνικά οπλοστάσια των χωρών τους. Δεν ήταν απλώς μια άσκοπη επίδειξη ανδρείας, αλλά έδειξε επίσης ότι οι απρόσεκτες δηλώσεις και οι αόριστες στρατιωτικές απειλές μπορούν να οδηγήσουν τον κόσμο πιο κοντά σε μια καταστροφική σύγκρουση.

Ο πρώτος που ξέσπασε ήταν ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως αναπληρωτής πρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 28 Ιουλίου, δήλωσε ότι το τελεσίγραφο των ΗΠΑ προς τη Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία ήταν «απειλή και ένα βήμα προς τον πόλεμο». Αργότερα, αναφέρθηκε στο σύστημα πυρηνικής εκτόξευσης «dead hand» της Ρωσίας, το οποίο πυροδοτεί αυτόματα πυρηνική επίθεση εάν η χώρα δεχθεί επίθεση με τέτοια αντίστιχα όπλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στις δηλώσεις του Μεντβέντεφ λέγοντας ότι έδωσε εντολή σε δύο πυρηνικά υποβρύχια «να μετακινηθούν στις κατάλληλες περιοχές». Κατέληξε λέγοντας, ορθά, ότι «οι λέξεις είναι πολύ σημαντικές και συχνά μπορούν να οδηγήσουν σε ακούσιες συνέπειες, ελπίζω ότι αυτή δεν θα είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις». (Τη Δευτέρα, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου προειδοποίησε κατά της «πυρηνικής ρητορικής»).

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία διαθέτουν μαζί συνολικά περισσότερα από 10.000 πυρηνικά όπλα. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η λεκτική διαμάχη μεταξύ του Κρεμλίνου και του Λευκού Οίκου; Και ποια είναι η σημασία της δήλωσης του Τραμπ ότι έχει μετακινήσει πυρηνικά υποβρύχια σε νέες θέσεις;

Έχω διοικήσει σε μάχες ως ναύαρχος και υποναύαρχος, έχω διευθύνει την εκτόξευση των συμβατικών πυραύλων Tomahawk σε τρομοκρατικούς στόχους στην Αφρική και την Ασία, και έχω πλεύσει σε αυτά τα υποβρύχια από καιρό σε καιρό. Μου αρέσει να λέω ότι αυτά τα φοβερά πολεμικά πλοία είναι οι κορυφαίοι θηρευτές του ωκεανού. Και η θέση τους παραμένει πάντα μυστική.

Ως αξιωματικός αντι-υποβρυχιακού πολέμου (ASW) για τρία χρόνια σε ένα αντιτορπιλικό στην αρχή της καριέρας μου, κυνηγούσα τόσο σοβιετικά όσο και κινεζικά υποβρύχια και, σε ασκήσεις, αμερικανικά σκάφη. («Σκάφη» είναι ο καθομιλουμένος όρος για τα υποβρύχια, ενώ τα επιφανειακά πολεμικά σκάφη ονομάζονται «πλοία»). Μας αρέσει να θεωρούμε τα αντιτορπιλικά μας ως τα λαγωνικά της θάλασσας, θανατηφόρα για τα υποβρύχια, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, τις περισσότερες φορές καταλήγαμε να είμαστε ο στόχος και όχι ο κυνηγός σε αυτές τις ασκήσεις εναντίον αμερικανικών σκαφών.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν τρία είδη πυρηνικών υποβρυχίων, καθένα από τα οποία αποτελεί διαφορετικό επίπεδο απειλής για τη Ρωσία. Δεν είναι σαφές ποιο από τα τρία είδη υποβρυχίων ανέφερε ο Τραμπ ότι μετακινήθηκε. Όλα τα πυρηνικά υποβρύχια των ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μυστικές επιχειρήσεις σε όλους τους ωκεανούς του πλανήτη.

Αρχικά, και μακράν τα πιο θανατηφόρα, είναι τα τεράστια σκάφη με βαλλιστικούς πυραύλους: Τα υποβρύχια κλάσης Ohio (SSBN). Το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει 14 από αυτά τα «δολοφονικά» υποβρύχια, το καθένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει 24 πυραύλους Trident II με πυρηνικές κεφαλές και βεληνεκές που υπερβαίνει τα 4.000 μίλια. Οι πύραυλοι βρίσκονται σε κάθετους σωλήνες στο κέντρο του σκάφους, και το πλήρωμα των 150 αξιωματικών και στρατιωτών, ανδρών και γυναικών, αποκαλεί αυτό το τμήμα του πολεμικού πλοίου «Δάσος του Σέργουντ». Ενώ περισσότερα από τα μισά υποβρύχια κλάσης Ohio βρίσκονται συνήθως σε περιπολία, φαίνεται απίθανο ότι ο Τραμπ θα είχε διατάξει αλλαγές στις κινήσεις τους, δεδομένης της εξαιρετικής εμβέλειας των πυραύλων τους.

Η δεύτερη μεγάλη ομάδα πυρηνικών υποβρυχίων είναι τα επιθετικά υποβρύχια, ή SSN. Οι ΗΠΑ διαθέτουν σήμερα τρεις κατηγορίες - Los Angeles, Seawolf και Virginia - με συνολικά πάνω από 50 πολεμικά πλοία. Πρόκειται για πλοία πολλαπλών αποστολών: μπορούν να κυνηγούν εχθρικά υποβρύχια, να εκτοξεύουν πυραύλους Tomahawk μακράς εμβέλειας σε χερσαίους στόχους με απόλυτη ακρίβεια, να συλλέγουν κρυφά πληροφορίες και να βυθίζουν εχθρικά στρατιωτικά και πολιτικά πλοία. Οι τρεις κατηγορίες ποικίλλουν σε μέγεθος από 7.000 έως 9.000 τόνους και τα όπλα και οι αισθητήρες τους διαφέρουν, αλλά όλα είναι θανατηφόρα και πολύ δύσκολο να εντοπιστούν.

Τέλος, τέσσερα τεράστια πλοία της κλάσης Ohio έχουν τροποποιηθεί ώστε να μεταφέρουν περισσότερους από 150 πυραύλους Tomahawk για επίθεση εδάφους. Αυτά προτιμώνται από τους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων λόγω του μεγάλου φορτίου πυραύλων, που αποτελούν την κύρια πυροβολαρχία μιας ομάδας κρούσης. Δεδομένου ότι η εμβέλεια του Tomahawk είναι περίπου 1.500 μίλια, αυτά θα ήταν πιθανώς τα πλοία που μετακίνησε ο Τραμπ, πιθανώς πιο κοντά στη Ρωσία. Ενδέχεται να έχει ορίσει τον διοικητή της Αμερικανικής Διοίκησης στην Ευρώπη, την παλιά μου θέση, ως επιχειρησιακό διοικητή. Αυτοί οι πύραυλοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ρωσικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου, διαδρομές ανεφοδιασμού και στρατιωτικούς στόχους.

Τούτου λεχθέντος, έχω συναντήσει τον Μεντβέντεφ και, παρά το πολιτικό του βιογραφικό, δεν είναι σημαντικός παράγοντας στον κύκλο του Πούτιν. Ο Τραμπ θα πρέπει να αγνοήσει τις δηλώσεις του και να επικεντρωθεί στην άσκηση πίεσης απευθείας στη ρωσική οικονομία.

Για αυτό, τα καλύτερα όπλα δεν είναι τα υποβρύχια. Είναι τα οικονομικά εργαλεία, ειδικά δευτερεύουσες κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και η κατάσχεση «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων σε δυτικές τράπεζες. Όσο δελεαστικό και αν είναι να μετακινηθούν πυρηνικά υποβρύχια, τα μέσα για να φέρουν τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν είναι τα αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια.

*Ο James Stavridis είναι αρθρογράφος της στήλης του Bloomberg Opinion, συνταξιούχος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ και αντιπρόεδρος διεθνών υποθέσεων του Carlyle Group.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.