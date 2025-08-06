Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα βρίσκεται αύριο Τετάρτη στη Μόσχα για συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ατζέντα της επίσκεψης Γουίτκοφ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο. «Ο πρόεδρος έχει δηλώσει πως ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Ρωσία αυτήν την εβδομάδα, επομένως μπορώ να το επιβεβαιώσω από αυτό το βήμα», είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους, συμπληρώνοντας πως δεν έχει άλλες λεπτομέρειες προς δημοσιοποίηση.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μεταδίδει πως ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ αναχώρησε από τις ΗΠΑ με προορισμό τη Μόσχα.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τη στάση του ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στον οποίο έχει δώσει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή προκειμένου να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης στην Ουκρανία, απειλώντας με επιβολή ακόμη πιο σκληρών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

