Η Μέρκελ επικρίνει τον Μερτς για το μεταναστευτικό

Αποστάσεις από την πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό έλαβε η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, υπονοώντας μάλιστα ότι η πρακτική απορρίψεων στα σύνορα συνιστά παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου.

«Πρέπει να σκεφτούμε το όλο θέμα ευρωπαϊκά», δήλωσε η κυρία Μέρκελ κατά την διάρκεια δείπνου με μετανάστες σε συριακό εστιατόριο του Βερολίνου, το οποίο ήταν μάλιστα δική της πρωτοβουλία, 10 χρόνια μετά την περίφημη φράση της «θα τα καταφέρουμε».

Οι συνδαιτημόνες της ήρθαν στη Γερμανία κατά την προσφυγική κρίση του 2015 και πολλοί από αυτούς έχουν πλέον και γερμανική υπηκοότητα. «Εάν κάποιος στα σύνορά μας δηλώσει ότι θα ζητήσει άσυλο, θα πρέπει να υποβληθεί στη σχετική νομική διαδικασία, έστω εκεί, στα σύνορα. Έτσι αντιλαμβάνομαι το ευρωπαϊκό δίκαιο», τόνισε η πρώην καγκελάριος, σε μια ευθεία αναφορά στις επιτόπου απορρίψεις στα σύνορα.

Η Άνγκελα Μέρκελ ζήτησε ακόμη να μην επιτραπεί στην Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) να καθοδηγεί την πολιτική μετανάστευσης. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για την AfD και μετά να υιοθετούμε την ατζέντα τους. Ναι, να μειώσουμε τον αριθμό των παράνομων μεταναστών, αλλά πρέπει και να συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε τις αξίες μας», δήλωσε.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός καγκελαρίας Τόρστεν Φράι υπερασπίστηκε μεν την φράση της κυρίας Μέρκελ «θα τα καταφέρουμε», την τοποθέτησε ωστόσο στο πνεύμα της εποχής. «Όταν ένας αρχηγός κυβέρνησης δηλώνει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, αυτή είναι η σωστή στάση. Γιατί μια κυβέρνηση δεν πρέπει να στρουθοκαμηλίζει, αλλά να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις».

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου Αντρέας Κορμπμάχερ εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με το εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να επιμείνει στην πορεία της μακροπρόθεσμα.

Σε συνέντευξή του στη Handelsblatt, ο κ. Κορμπμάχερ περιγράφει ως «όχι απολύτως ορθή» την ερμηνεία του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος εκτίμησε ως «μεμονωμένη περίπτωση» την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Βερολίνου να κρίνει παράνομη την απέλαση τριών Σομαλών στα σύνορα με την Πολωνία.

«Εάν ληφθούν και άλλες τέτοιες αποφάσεις, ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει σίγουρα να επανεξετάσουν την στάση τους», τονίζει ο δικαστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.