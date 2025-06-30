Το BBC εκφράζει τη λύπη του που δεν διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση της εμφάνισης του ντουέτου punk-rap Bob Vylan στο φεστιβάλ του Γκλαστονμπέρι, όπου ακούστηκαν συνθήματα κατά του ισραηλινού στρατού.

Το BBC δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις διότι επέτρεψε τη συνέχιση της μετάδοσης όταν ένα μέλος του Bob Vylan παρακίνησε το κοινό να φωνάξει «θάνατος, θάνατος στις IDF», τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, για να ακολουθήσουν συνθήματα «ελευθερία, ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Αν και το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ανέβασε προειδοποίηση στις οθόνες, επικρίθηκε που δεν έλαβε δραστικότερα μέτρα.

Τα σχόλια ήταν «απολύτως απαράδεκτα και δεν είχαν θέση στα ερτζιανά μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του BBC.

«Η ομάδα διαχειριζόταν ένα live γεγονός, αλλά εκ των υστέρων αντιλαμβανόμαστε ότι έπρεπε να έχουμε διακόψει την μετάδοση... λυπούμαστε που δεν έγινε αυτό».

Το BBC δηλώνει ότι θα εξετάσει τις οδηγίες σχετικά με τις live μεταδόσεις ώστε στο μέλλον να είναι σαφές για τις ομάδες του τι είναι αποδεκτό ως περιεχόμενο για να μεταδοθεί.

Νωρίτερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε εξηγήσεις από το BBC για το πώς μεταδόθηκαν, σε ζωντανή σύνδεση, αντιισραηλινά συνθήματα στη διάρκεια συναυλίας στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την απίστευτη ρητορική μίσους... Το BBC πρέπει να εξηγήσει πώς μεταδόθηκαν αυτές οι εικόνες», δήλωσε ο Στάρμερ.

Η αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού ήρθε μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν τόσο από την πολιτική σκηνή όσο και από πρώην υπάλληλους του BBC, που ζήτησαν επίσης εξηγήσεις από το δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Independent, το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη και στην επιτροπή πολιτισμού της Βουλής των Κοινοτήτων και δεν αποκλείεται ο γενικός διευθυντής του BBC να κληθεί στο κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.