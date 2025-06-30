Το Συμβούλιο της ΕΕ ανανέωσε σήμερα τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Ρωσίας, για άλλους 6 μήνες, έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Τα οικονομικά μέτρα (κυρώσεις), που εισήχθησαν για πρώτη φορά το 2014, επεκτάθηκαν σημαντικά από τον Φεβρουάριο του 2022, ως απάντηση στην «απρόκλητη, αδικαιολόγητη και παράνομη» στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Εφόσον οι παράνομες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθούν να παραβιάζουν θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν σε ισχύ όλα τα μέτρα που έχει επιβάλει η ΕΕ και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, εάν είναι απαραίτητο», τονίζει το Συμβούλιο της ΕΕ.

The EU today officially agreed to extend sectoral sanctions on Russia.



We will continue to pile pressure on Moscow to end its war in Ukraine.



Each sanction weakens Russia’s ability to wage war. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 30, 2025

Επί του παρόντος οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα τομεακών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων:

- περιορισμών στο εμπόριο,

- τα χρηματοοικονομικά,

- την ενέργεια,

- την τεχνολογία και τα αγαθά διπλής χρήσης,

- τη βιομηχανία,

- τις μεταφορές και

- τα είδη πολυτελείας.

Καλύπτουν επίσης: την απαγόρευση της εισαγωγής ή μεταφοράς αργού πετρελαίου και ορισμένων προϊόντων πετρελαίου από τη Ρωσία στην ΕΕ, την κατάργηση του SWIFTing σε αρκετές ρωσικές τράπεζες και την αναστολή των ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων και αδειών στην ΕΕ για διάφορα μέσα παραπληροφόρησης που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο.

Επιπλέον, συγκεκριμένα μέτρα επιτρέπουν στην ΕΕ να αντιμετωπίσει την παράκαμψη των κυρώσεων.

Η EE παραμένει έτοιμη να εντείνει την πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων με την υιοθέτηση περαιτέρω κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

