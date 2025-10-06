Από το πρωί όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γαλλία η οποία και έχει βυθιστεί για ακόμα μια φορά σε πολιτική αναταραχή αφού ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε γνωστή την παραίτησή του υπηρετώντας ως πρωθυπουργός της χώρας μόλις 27 ημέρες ενώ η κυβέρνησή του διήρκησε 14 ώρες.Πρόκειται για τη συντομότερη θητεία πρωθυπουργού στη σύγχρονη Γαλλία.

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν, διόρισε τους υπουργούς του την Κυριακή και επρόκειτο να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, οι επιλογές του επικρίθηκε από όλο το πολιτικό φάσμα και χαρακτηρίστηκαν ως υπερβολικά δεξιές ή όχι και τόσο προκαλώντας ανησυχίες για το πόσο θα διαρκέσει.

Η σύντομη θητεία του Σεμπαστιάν Λεκορνί στο αξίωμα υποδηλώνει πάντως, το βάθος της πολιτικής κρίσης που έχει πλήξει τη Γαλλία.

«Ήμουν έτοιμος να συμβιβαστώ, αλλά κάθε πολιτικό κόμμα ήθελε το άλλο πολιτικό κόμμα να υιοθετήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του», δήλωσε σε ομιλία του στην αυλή του Παλατιού Ματινιόν. Επέμεινε ότι είχε εργαστεί επί εβδομάδες για να χαράξει μια βιώσιμη πορεία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των συνδικάτων και των πολιτικών από όλο το φάσμα. Τόνισε ότι η υπόσχεσή του να μην προωθήσει νομοθεσία χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία αποτελούσε μια σημαντική ρήξη με τα προηγούμενα χρόνια και θα έπρεπε να ήταν αρκετά σημαντική ώστε οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης να τον υποστηρίξουν.

Οι επιλογές του Μακρόν

Η παραίτηση του Λεκορνί σημαίνει ότι τώρα ο Μακρόν έχει τρεις πιθανές πορείες δράσης και όλες είναι επικίνδυνες, σημειώνει ο Μουτζτάμπα Ραχμάν, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στον Eurasia Group.

Συγκεκριμένα, γράφει σχετικά με τις επιλογές που έχει ο Μακρόν.

Αρχικά, μπορεί να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό, πιθανώς μια ανώτερη μη πολιτική προσωπικότητα ή τεχνοκράτη, για να προσπαθήσει να προωθήσει έναν προϋπολογισμό για το επόμενο έτος που θα μειώσει το αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας.

Δεύτερον, μπορεί να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές.

Ή μπορεί να παραιτηθεί ο ίδιος και να προκηρύξει πρόωρα προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο - Μάιο του 2027.

Καθώς η δεύτερη και η τρίτη επιλογή θα μπορούσαν να οδηγήσουν το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν στην εξουσία, ο Μακρόν είναι πιθανό να διορίσει νέο πρωθυπουργό και να προσπαθήσει ξανά να επιτύχει κάποιο είδος συμβιβασμού στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας, προσθέτει ο Ραχμάν.

Σύμφωνα με το Associated Press, η παραίτηση του Λεκορνί σημαίνει ότι οι υπουργοί που διορίστηκαν χθες το βράδυ βρίσκονται τώρα στην παράξενη κατάσταση να γίνουν υπηρεσιακοί υπουργοί ενώ παραμένουν στη θέση τους μόνο για να διαχειρίζονται τις καθημερινές υποθέσεις μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση — πριν καν ορισμένοι από αυτούς αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους.

Πώς έφτασε ως εδώ η χώρα

Ο Μακρόν έχει ήδη αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς από το 2022. Οι ρίζες Οι ρίζες όμως της σημερινής πολιτικής κρίσης μπορούν να εντοπιστούν στην απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές το καλοκαίρι του 2024.

Οι εκλογές απέδωσαν ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, όπου τόσο η ακροδεξιά όσο και η ακροαριστερά κατέχουν σημαντική επιρροή. Αυτό που περιπλέκει τα πράγματα είναι το γεγονός ότι οι πολιτικοί στη Γαλλία δεν είναι συνηθισμένοι να χτίζουν συνασπισμούς και να επιτυγχάνουν συναίνεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μισέλ Μπαρνιέ, προσπάθησε, αλλά ανατράπηκε από το κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο για τις προτεινόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό του 2025. Ο διάδοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, κατάφερε να περάσει τη νομοθεσία του 2025, αλλά αποπέμφθηκε τον περασμένο μήνα λόγω των προτάσεών του για τον προϋπολογισμό του 2026.

Αντιδράσεις στην παραίτηση του Λεκορνί

Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός σχολίασε μετά την παραίτηση του Λεκορνί: «Καλώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση... αυτό το αστείο έχει συνεχιστεί αρκετά, η φάρσα πρέπει να τελειώσει».

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζητούμε την άμεση εξέταση της πρότασης που κατέθεσαν 104 βουλευτές για την παραπομπή του Εμανουέλ Μακρόν».

Ο Μπρουνό Ρεταϊό, απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας και επικεφαλής του δεξιού κόμματος Les Republicains δήλωσε: «Εάν υπάρξει αδιέξοδο, τότε θα πρέπει να επιστρέψουμε στο εκλογικό τμήμα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι πριν φτάσουμε σε αυτό. Απλώς δεν είναι δική μου απόφαση για αυτούς τους τρόπους.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.