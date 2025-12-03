Η Λιβύη θέλει να επιταχύνει τους επαναπατρισμούς μεταναστών

Οι αρχές της Λιβύης επιδιώκουν να επιταχύνουν τους επαναπατρισμούς παράτυπων μεταναστών για να αποφύγουν τη «μόνιμη εγκατάστασή» τους, δήλωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ), ο Ιμάντ Τραμπέλσι.

Η χώρα, κάπου 300 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιταλίας, συγκαταλέγεται στους κυριότερους κόμβους αναχώρησης μεταναστών στη βόρεια Αφρική, κυρίως ανθρώπων από την υποσαχάρια Αφρική, που αποπειρώνται τον διάπλου της Μεσογείου με κίνδυνο της ζωής τους.

Με παρόντες ξένους πρεσβευτές και αντιπροσώπους διεθνών οργανισμών, ο υπουργός έκανε λόγο περί έναρξης από τον Οκτώβριο νέου προγράμματος επιστροφής των μεταναστών στις πατρίδες τους «σε συντονισμό» με τις πρεσβείες τους.

Μέσα στον Δεκέμβριο «χιλιάδες μετανάστες» θα επαναπατριστούν στο Τσαντ, στη Σομαλία, στο Μαλί και στη Συρία με «δυο πτήσεις εβδομαδιαίως», είπε.

Η λιβυκή κοινή γνώμη είναι «σε αναβρασμό» και «εναντιώνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο μόνιμης εγκατάστασης» των μεταναστών, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «έχουν μπει παράνομα στη Λιβύη τρία εκατομμύρια μετανάστες» από το 2010, και «το 70% είναι οικογένειες», εξ ου «η ανησυχία των Λίβυων για σχέδιο μόνιμης εγκατάστασης».

Η λιβυκή κυβέρνηση προβλέπει πάντως να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο τους πολίτες του Σουδάν, που θα έχουν «πρόσβαση» στο σύστημα υγείας και στο σύστημα εκπαίδευσης, διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπέλσι το Γαλλικό Πρακτορείο.

«΄Όλος ο κόσμος είναι ενήμερος για την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο Σουδάν», χώρας όπου μαίνεται πόλεμος από τον Απρίλιο του 2023, με αποτέλεσμα «από 500.000 ως 700.000 αδελφοί μας να έχουν καταφύγει στη Λιβύη», εξήγησε.

Πολλοί από τους μετανάστες που προσπαθούν να φύγουν από τη Λιβύη και να φθάσουν σε χώρες της Ευρώπης αναχαιτίζονται από τη λιβυκή ακτοφυλακή. Φέτος αναχαιτίστηκαν 25.286 άνθρωποι, ανάμεσά τους κάπου 1.000 παιδιά, σύμφωνα με τους αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρους του συστήματος του ΟΗΕ.

Ο λίβυος υπουργός Εσωτερικών κάλεσε την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και τις αραβικές χώρες να υποστηρίξουν περαιτέρω την Τρίπολη, που λαμβάνει, κατ’ αυτόν, «πολύ περιορισμένη» βοήθεια σε σύγκριση με τις «μεγάλες προσπάθειες» που καταβάλλει για τον έλεγχο της μετανάστευσης.

Ο αντιπρόσωπος της ΕΕ στη Λιβύη Νίκολα Ορλάντο τόνισε πως οι Βρυξέλλες εννοούν να διευκολύνουν τις «οικειοθελείς ανθρωπιστικές επιστροφές» και «ασφαλώς δεν έχει σκοπό να εγκατασταθούν μετανάστες στη Λιβύη».

Όμως οι επαναπατρισμοί πρέπει να γίνονται με σεβασμό «στους διεθνείς κανόνες» και «στα ανθρώπινα δικαιώματα», πρόσθεσε.

Μετά την εξέγερση που είχε αποτέλεσμα την ανατροπή και τον θάνατο του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη βυθίστηκε στην αστάθεια και παραμένει διαιρεμένη, κάτι που ευνόησε διακινητές ανθρώπων και οδήγησε σε σειρά καταχρήσεων σε βάρος μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων αναρίθμητων υποθέσεων εκβιάσεων και σκλαβιάς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και διεθνείς ΜΚΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.