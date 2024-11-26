Η Λεπέν στριμώχνει τον Μακρόν

Της Αθηνάς Παπακώστα

Σε μία χαοτική πολιτική κρίση κινδυνεύει να βυθιστεί η Γαλλία. Η επικεφαλής της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση μειοψηφίας της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας της Ευρωζώνης μέχρι το τέλος του έτους - εάν δεν γίνουν αλλαγές στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του προϋπολογισμού της χώρας.

Η κ. Λεπέν προέβη στις σχετικές δηλώσεις, αφότου συναντήθηκε με τον Γάλλο πρωθυπουργό, Μισέλ Μπαρνιέ, τονίζοντας ότι πρέπει να αλλάξουν τα άρθρα, τα οποία προβλέπουν μεγάλες περικοπές δαπανών, αύξηση φόρων και αναβολή των αυξήσεων σε συντάξεις.

Η θέση της Λεπέν στην εξίσωση της πολιτικής επιβίωσης της κυβέρνησης μειοψηφίας στη Γαλλία είναι σημαντική, αφού από τον σχηματισμό αυτής, το περασμένο καλοκαίρι, βασίζεται στις ψήφους του ακροδεξιού κόμματος του οποίου και ηγείται. Ήδη η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ έχει επιβιώσει μίας πρότασης μομφής που κατέθεσε ο συνασπισμός της Αριστεράς, κι αυτό, επειδή από την ψηφοφορία απείχαν οι ακροδεξιοί βουλευτές.

Το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού πρέπει να «περάσει» από τη γαλλική εθνοσυνέλευση έως την 21η Δεκεμβρίου και το ακροδεξιό κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» όρισε ως τελική ημερομηνία λήψης των αποφάσεών του για κατάθεση, ή μη, πρότασης μομφής την 18η Δεκεμβρίου, όταν και τα μέλη του θα συνεδριάσουν επί του θέματος. Συνεπώς, ο χρόνος πιέζει και το περιθώριο ελιγμών του Μισέλ Μπαρνιέ είναι περιορισμένο.

Κατά του νομοσχεδίου του προϋπολογισμού αντιτίθεται σύσσωμη η γαλλική αντιπολίτευση, με τον Γάλλο πρωθυπουργό, κατά πληροφορίες, να φέρεται να εξετάζει να κάνει χρήση του άρθρου 49, παράγραφος 3 του γαλλικού Συντάγματος και να εκμεταλλευτεί την ειδική συνταγματική διαδικασία που αυτό υπαγορεύει, προκειμένου να παρακάμψει την ψηφοφορία στη γαλλική εθνοσυνέλευση, όπως ακριβώς έκανε και ο Μακρόν με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και οι πολιτικοί αναλυτές, μία τέτοια απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει τον συνασπισμό της Αριστεράς και το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα να ενώσουν δυνάμεις και να ρίξουν τη γαλλική κυβέρνηση μειοψηφίας καταθέτοντας από κοινού πρόταση μομφής.

Ο πρόεδρος Μακρόν μοιάζει εγκλωβισμένος.

Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με ασφυκτικές πιέσεις εξαιτίας της δημοσιονομικής της κατάστασης.

Οι οικονομολόγοι έχουν υπάρξει σαφείς. Εάν το Παρίσι δεν ενδώσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων και σε μείωση κρατικών δαπανών, όπως ακριβώς προβλέπει το σχέδιο προϋπολογισμού του Μπαρνιέ, το πεπρωμένο της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας στη ζώνη του ευρώ θα μοιάζει με εκείνο το μονοπάτι που ακολούθησε η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.

Κατά συνέπεια, οι αγορές ανησυχούν. Η Κομισιόν έχει ήδη σηκώσει κίτρινη κάρτα για το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το οποίο και καλπάζει ολοταχώς για το 6% στο τέλος του 2024, ποσοστό διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό στόχο που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Την ίδια στιγμή, η προκήρυξη πρόωρων εκλογών με σκοπό να ισχυροποιήσει τη θέση του μετά τη συντριβή του στις ευρωεκλογές τελικά εκπυρσοκροτεί. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαρνιέ τρίζει και νέες πολίτικες φουρτούνες προμηνύονται για Ελιζέ και Ματινιόν. Βάσει Συντάγματος είναι αδύνατη η προκήρυξη εκλογών και όπως αναφέρουν οι ακροδεξιοί βουλευτές οι επιλογές του είναι μετρημένες. Μεταξύ αυτών είτε να προσφύγει σε δημοψήφισμα, είτε να παραιτηθεί από την προεδρία της χώρας, τρία χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του.

Πηγή: skai.gr

