Η ουκρανική πρωτεύουσα υφίσταται για ακόμη μια νύχτα επιδρομή κατά κύματα από ρωσικά drones, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Η επίθεση με UAVs στην πρωτεύουσα συνεχίζεται», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram. Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν σε διάφορους τομείς της πόλης», καθώς τα ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης «εισέρχονται στην πρωτεύουσα από διαφορετικές κατευθύνσεις».

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδουν πως ακούστηκε σειρά εκρήξεων, που πιθανόν οφείλονται σε αναχαιτίσεις.

Το Κίεβο, η περιφέρειά του και το μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού ενόψει αεροπορικών επιδρομών από χθες βράδυ. Στην ουκρανική πρωτεύουσα άρχισαν να ηχούν σειρήνες περί τις 21:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

