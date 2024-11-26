Τουλάχιστον 45 μέλη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις του Ισραήλ

Η ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο κατήγγειλε τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, παρά το ότι έχουν καταστήσει σαφές πως δεν εμπλέκονται στις εχθροπραξίες.

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL στα αγγλικά, FINUL στα γαλλικά) τόνισε πως μέχρι στιγμής, έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα 45 μέλη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ειρηνευτική αποστολή «ανησυχεί έντονα για τα πολυάριθμα πλήγματα εναντίον των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων σε εδάφη του Λιβάνου, παρά τη διακηρυγμένη μη ανάμιξή τους στις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες ανάμεσα στη Χεζμπολά και το Ισραήλ», τόνισε.

Πρόκειται για «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και της απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρόσθεσε η δύναμη των κυανοκράνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

