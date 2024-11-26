Ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει τον Ελληνοαμερικανό Δημήτρη Πατρώνη για το Κογκρέσσο

Νέα Υόρκη, Χριστόδουλος Αθανασάτος

Τη στήριξη του νεοεκλεγέντος προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξασφάλισε ο ομογενής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητής Πυροσβεστικής της Πολιτείας της Φλόριδα, Δημήτρης Πατρώνης, προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση στο Κογκρέσου που άφησε κενή με την παραίτησή του ο Ματ Γκετζ.

Ο κ. Πατρώνης, ο οποίος, όπως είχε αναφέρει πρόσφατα ρεπορτάζ του skai.gr, είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για να διεκδικήσει την εκλογή στην 1η Περιφέρεια της Φλόριδα, μπορεί πλέον να θεωρείται ο επικρατέστερος για τη θέση αυτή, αφού η υποστήριξη του Τραμπ τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση έναντι των επίδοξων εσωκομματικών του αντιπάλων, ενώ ένας υποψήφιος από το Δημοκρατικό Κόμμα δύσκολα θα μπορούσε να συγκεντρώσει υψηλό ποσοστό στην έκτακτη εκλογική διαδικασία.

«Ο Τζίμυ Πατρώνης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της σπουδαίας της Φλόριδα, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη θέση του και υπηρετεί επίσης ως ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Πολιτείας αλλά και ως σημαντικό μέλος της διακυβέρνησης της Φλόριδα. Ακούω ότι ο Τζίμυ σκέφτεται τώρα να ξεκινήσει καμπάνια για την Ομοσπονδιακή Βουλή, στην 1η Βουλευτική Περιφέρεια της Φλόριδα.

Ένας άνθρωπος από τη Φλόριδα τέταρτης γενιάς από το όμορφο Πανχάντλ, και ιδιοκτήτης ενός εμβληματικού εστιατορίου με θαλασσινά, ο Τζίμυ έχει υπάρξει θαυμάσιος φίλος για εμένα και το MAGA.

Ως ο νέος Βουλευτής σας, ο Τζίμυ θα εργαζόταν ακούραστα στο πλευρό μου για να αναπτύξει την οικονομία μας, να ασφαλίσει τα σύνορά μας, να σταματήσει τα εγκλήματα των μεταναστών, να ενισχύσει τον απίστευτο στρατό και τους βετεράνους μας, να αποκαταστήσει την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία και να υπερασπιστεί την πάντα υπό επίθεση Δεύτερη Αναθεώρηση.

Εάν αποφασίσει να μπει στην κούρσα, ο Τζίμυ Πατρώνης έχει την πλήρη υποστήριξή μου. ΤΡΕΞΕ, ΤΖΙΜΥ, ΤΡΕΞΕ» αναφέρει η ανάρτηση στήριξης του Τραμπ, που έγινε στο Truth Social, την πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου ιδιοκτησίας του ιδίου.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Πατρώνης προχώρησε στην αναπαραγωγή της δημοσίευσης του Τραμπ, αναφέροντας, με δική του ανάρτηση στο X, πως είναι «έτοιμος για δουλειά».

«Βάλε με για δουλειά, κύριε πρόεδρε. Είμαι εδώ για να υπηρετήσω» είπε, μεταξύ άλλων.

Ο Δημήτρης Πατρώνης, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Πάτμο, όντας εγγονός Έλληνα μετανάστη, θεωρείται ένα ισχυρό πρόσωπο στην Πολιτεία της Φλόριδα, αφού το όνομά του έχει συζητηθεί κυρίως για την υποψηφιότητα του νέου Κυβερνήτη το 2026, με δεδομένο ότι ο νυν Κυβερνήτης Ρον ντε Σάντις δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία.

Μια εκλογή του Πατρώνη στο Κογκρέσο έχει χαρακτηριστεί από κύκλους ελληνοαμερικανικών οργανώσεων ως μια καλή προοπτική για την προώθηση των ελληνοαμερικανικών θεμάτων, αφού ο ίδιος διατηρεί σχέσεις με την Ελλάδα αλλά και την ελληνική κοινότητα της Φλόριδα, ενώ ο πατέρας του ήταν ιδιαίτερα ιδρυτικό μέλος τοπικής ενορίας και Άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικές εκλογές (special elections) θα διεξαχθούν, σε εσωκομματικό επίπεδο, στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η κεντρική εκλογική διαδικασία είναι καθορισμένη για την 1η Απριλίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.