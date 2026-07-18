Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ υπέγραψε τη συνταγματική τροπολογία που ενέκρινε το κυβερνών κόμμα Tisza του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ, με την οποία τερματίζεται η θητεία του στην προεδρίας της χώρας, ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα.

Η συνταγματική αναθεώρηση ήταν μέρος της προσπάθειας του Μαγιάρ να απομακρύνει από την εξουσία στενούς συμμάχους του προκατόχου του, του Βίκτορ Όρμπαν, μετά την «ισχυρή εντολή» που όπως λέει έλαβε από τους ψηφοφόρους στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, τις οποίες κέρδισε με συντριπτική διαφορά.

Με την τροπολογία η θητεία του Σούλιοκ τερματίζεται αμέσως με το σκεπτικό ότι «έχει χαθεί η εμπιστοσύνη» σε έναν ηγέτη που εξελέγη το 2024 από τους βουλευτές του κόμματος Fidesz του Όρμπαν.

Ο Σούλιοκ ανέφερε ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά να προσυπογράψει το νομοσχέδιο επειδή τηρείται το γράμμα του νόμου. Ωστόσο, ο πρώην δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου προειδοποίησε ότι η μεταρρύθμιση πλήττει το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία. «Απομακρύνοντας άτομα που κατέχουν δημόσια αξιώματα κατά τρόπο που παραβιάζει ανοιχτά το κράτος δικαίου (…) δημιουργείται ένα αρνητικό προηγούμενο που επιφέρει βαθιά πληγή στις συνταγματικές αξίες της δημοκρατίας, του διαχωρισμού των εξουσιών και του κράτους δικαίου», ανέφερε.

Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ διαθέτει ευρεία πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, γεγονός που του επιτρέπει να τροποποιεί όποιον νόμο θέλει. Το κοινοβούλιο θα εκλέξει έναν νέο πρόεδρο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει το πολύ για πέντε χρόνια ή μέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο Σύνταγμα της χώρας.

Με την τροπολογία επιβάλλεται επίσης όριο θητείας 12 ετών στους βουλευτές και ορίζεται στα 70 έτη η ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο νύν πρόεδρός του, ο σύμμαχος του Όρμπαν Πέτερ Πολτ, θα πρέπει να αποχωρήσει.

Αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία, τον Απρίλιο, ο Μαγιάρ είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη από τον Σούλιοκ να παραιτηθεί, κατηγορώντας τον ότι δεν εκπροσωπεί την εθνική ενότητα και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Όρμπαν. Μέχρι τώρα ο πρόεδρος είχε αρνηθεί να το πράξει.

Πηγή: skai.gr

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