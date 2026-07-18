Ένας Παλαιστίνιος έφηβος, μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου νέων, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, αφού πριν από μερικές ημέρες είχε τραυματιστεί σοβαρά σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν η οικογένειά του και τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο Φάντι Χαμντάλα αλ Νάσαν 17 ετών, που έπαιζε στην ομάδα Αλ Μουγαϊγίρ, υπέκυψε το πρωί στα τραύματά του, σύμφωνα με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Παλαιστίνης και ενταφιάστηκε το απόγευμα στο χωριό του.

Η Ομοσπονδία κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι πυροβόλησε τον έφηβο κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης εποίκων στο χωριό του. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να τον ακρωτηριάσουν, όμως δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

Δεκάδες άνθρωποι, ντυμένοι στα μαύρα, συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον 17χρονο, από το νοσοκομείο «Παλαιστίνη» της Ραμάλας μέχρι το χωριό του. «Λάτρευε το ποδόσφαιρο. Όταν επιτέθηκαν οι έποικοι, άκουσε κραυγές κοριτσιών και γυναικών (…) Πήγε στο σημείο και σκοτώθηκε», είπε ο πατέρας του, Χαμντάλα αλ Νάσαν.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa μετέδωσε τις ίδιες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο νεαρός, προσθέτοντας ότι άλλοι δύο κάτοικοι του χωριού τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που έριχναν οι Ισραηλινοί στρατιώτες και ένα 10χρονο αγόρι χτυπήθηκε στο κεφάλι από κροτίδα κρότου-λάμψης.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η βία έχει ενταθεί στη Δυτική Όχθη. Τουλάχιστον 1.088 Παλαιστίνοι, μαχητές αλλά και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από τον στρατό ή από Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας. Κατά την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν σκοτωθεί από παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

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