Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση κατά του Ιράν - Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με στόχους κρίσιμες υποδομές, πυρηνικές εγκαταστάσεις και την υπόγεια εγκατάσταση στο Pickaxe Mountain.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την αεροπορική τους παρουσία στο Ισραήλ, σχεδιάζοντας να αποστείλουν δεκάδες ακόμη αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες.

Οι αμερικανικές επιδρομές συνεχίζονται με πλήγματα σε γέφυρες γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς, βασικό κόμβο των Φρουρών της Επανάστασης στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει «πολύ πιο ισχυρή» απάντηση, ενώ η ανάπτυξη των αμερικανικών αεροσκαφών προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ενόψει πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι, μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται επιθέσεις σε υποδομές του Ιράν, όπως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, νέα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις με στόχο να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη η πρόσβαση στο εμπλουτισμένο ουράνιο, καθώς και βομβαρδισμός της υπόγειας εγκατάστασης στο Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση, ωστόσο εμφανίζεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις ώστε να προκαλέσει τέτοιο πλήγμα στο Ιράν που θα το οδηγήσει να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δώσει το «πράσινο φως» για την κλιμάκωση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Πέμπτη για πέμπτη διαδοχική ημέρα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ και στις νότιες ακτές του Ιράν, σύμφωνα με το Axios.

Όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τουλάχιστον επτά γέφυρες γύρω από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία θεωρείται βασικό κέντρο επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, μέσω του Μπαντάρ Αμπάς διακινούνται πυρομαχικά, εφόδια και ενισχύσεις προς άλλες περιοχές του Στενού.

Την ίδια ώρα, το Ιράν κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι έπληξαν αμερικανική βάση στη Συρία, αν και, σύμφωνα με το Axios, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη βάση πριν από αρκετούς μήνες.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την αεροπορική παρουσία τους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σήμερα περίπου 30 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, και περίπου άλλα 30 στο αεροδρόμιο Ραμόν, στο νότιο Ισραήλ.

Video of Massive US airforce airlift activity above Europe today towards bases in the Middle East in particular the transfer of many fighter jets to Jordan and Israel.



Somethings up... pic.twitter.com/TDze87BpnY — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) July 17, 2026

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να αποστείλει αρκετές δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες, επαναφέροντας τη δύναμη στα επίπεδα που βρισκόταν στην αρχή του πολέμου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός προτιμά να επιχειρούν τα αεροσκάφη αυτά από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς άλλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις και λιγότερο ασφαλείς για τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Κατά τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη εξακολουθεί προς το παρόν να μην σχεδιάζει απευθείας επίθεση στο Ισραήλ, καθώς μια τέτοια κίνηση εκτιμάται ότι θα προκαλούσε μαζικά αντίποινα.

«Ένα μόνο έχω να πω στους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι θα επικρατήσει ηρεμία αν μας επιτεθείτε. Μην περιμένετε επανάληψη όσων έγιναν. Δεν θα είναι επανάληψη. Θα πρόκειται για κάτι πολύ πιο ισχυρό», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Axios, η παρουσία δεκάδων αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχει εξελιχθεί σε πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα στο Ισραήλ.

Τα αεροσκάφη, που παραμένουν επί μήνες στο αεροδρόμιο, έχουν περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων. Το πρόβλημα δεν ήταν έντονο όταν ο ισραηλινός εναέριος χώρος παρέμενε σε μεγάλο βαθμό κλειστός λόγω του πολέμου, όμως πλέον, με την επανέναρξη των πτήσεων και την αυξημένη καλοκαιρινή ταξιδιωτική κίνηση, η άφιξη επιπλέον αμερικανικών αεροσκαφών θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς απομένουν μόλις τρεις μήνες έως τις εκλογές. Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρεγκέβ, στενή σύμμαχος του Νετανιάχου, έχει ζητήσει να απομακρυνθούν τα αμερικανικά αεροσκάφη από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ή τουλάχιστον να περιοριστεί ο αριθμός τους, πρόταση στην οποία αντέδρασαν το υπουργείο Άμυνας και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα πάντα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από το Ισραήλ να φιλοξενήσει τα επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού, με τον Νετανιάχου να αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση.



Πηγή: skai.gr

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