Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέρριψε την Τετάρτη το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει στόχο τη στήριξη της «ελευθερίας του λόγου και της θρησκευτικής ελευθερίας» στην Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν εθνικιστικά κόμματα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και των ολοένα στενότερων σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την ευρωπαϊκή άκρα δεξιά, μεταξύ άλλων και με το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), αναφέρει το Politico.

«Δεν παρεμβαίνουμε στις αμερικανικές εκλογές· αυτό τηρούσαμε πάντα», δήλωσε ο Μερτς στο Βερολίνο, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θεωρεί την πρωτοβουλία θεμιτή υπεράσπιση αρχών ή πολιτική παρέμβαση.

«Αντίστοιχα, δεν θέλω η αμερικανική κυβέρνηση ή οργανισμοί που συνδέονται με αυτήν να παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές», πρόσθεσε.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ύψους σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων, με στόχο, όπως αναφέρει, «την ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου, καθώς και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ασχοληθούν με ζητήματα όπως «η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση, η λογοκρισία και η κατάχρηση του νομικού συστήματος, σύμφωνα με την κοινή πολιτική φιλοσοφία, το δίκαιο και τη κοινή δυτική πολιτισμική μας κληρονομιά».

Οι Financial Times ήταν οι πρώτοι που αποκάλυψαν το πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει ότι κάθε επιλεγμένος φορέας μπορεί να λάβει χρηματοδότηση έως και 3 εκατ. δολάρια.

Αν και η πρόσκληση δεν αναφέρει ρητά ότι δικαιούχοι μπορεί να είναι πολιτικά κόμματα, ο Φρίντριχ Μερτς επισήμανε ότι στη Γερμανία η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από το εξωτερικό είναι παράνομη.

«Είναι παράνομο να χρηματοδοτούνται πολιτικά κόμματα στη Γερμανία από το εξωτερικό», δήλωσε ο συντηρητικός καγκελάριος. «Και θεωρώ ότι οι φίλοι μας σε όλο τον κόσμο, ιδίως, θα σεβαστούν αυτούς τους νομικούς κανόνες που έχουμε θεσπίσει στη Γερμανία», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Μερτς και για το εάν το πρόγραμμα θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονται με κόμματα της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), δήλωσε:

«Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «τα προγράμματά μας στην Ευρώπη αποσκοπούν στη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων μας για την υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, καθώς και της πολιτισμικής αυτοπεποίθησης και της κυριαρχίας τους απέναντι σε όσους επιδιώκουν να τις υπονομεύσουν».

Ανώτεροι αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι παρεμβαίνουν στην ευρωπαϊκή πολιτική, παρά το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με πολιτικούς της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, μεταξύ των οποίων και στελέχη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το AfD βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο και έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία σε ομόσπονδο κρατίδιο, στη Σαξονία-Άνχαλτ της ανατολικής Γερμανίας, στις περιφερειακές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Στις αρχές της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, το ακροδεξιό κόμμα είχε υποδεχθεί με ενθουσιασμό τη δημόσια στήριξη του Ίλον Μασκ, επιχειρηματία της τεχνολογίας και υποστηρικτή του Τραμπ, ενώ είχε χαιρετίσει και την επίθεση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς κατά του αποκλεισμού που εφαρμόζουν ευρωπαϊκά κόμματα απέναντι στην άκρα δεξιά, κατά τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου πέρυσι.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η ηγεσία του AfD έχει κρατήσει -τουλάχιστον δημοσίως- μεγαλύτερες αποστάσεις από το κίνημα MAGA, καθώς εκτιμά ότι οι πολιτικές συνθήκες στα προπύργια της άκρας δεξιάς στην πρώην Ανατολική Γερμανία, ενόψει των περιφερειακών εκλογών του Σεπτεμβρίου, επιβάλλουν διαφορετική στρατηγική.

Σε ευρύτερο επίπεδο, το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης φαίνεται να στοχεύει ειδικά στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίσει τη λειτουργία των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

«Υπερεθνικοί θεσμοί και κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την κρατική εξουσία για να υπονομεύσουν θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατικήςαυτοδιοίκησης, μέσω υπερβολικά ευρέων και ασαφών νόμων για τη ρητορική μίσους και κανονισμών για το διαδικτυακό περιεχόμενο, οι οποίοι επιτηρούν και τιμωρούν την έκφραση, περιορίζοντας παράλληλα την πολιτική συμμετοχή», αναφέρεται στην πρόσκληση χρηματοδότησης.



Πηγή: skai.gr

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