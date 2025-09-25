Η κυβέρνηση Τραμπ είναι αποφασισμένη να αποτρέψει την επιβολή κυρώσεων από τη FIFA στο Ισραήλ πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, έχοντας ήδη προβεί σε μια άμεση παρέμβαση, όπως αποκαλύπτει το Sky News.

Τη στιγμή μάλιστα που και η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού ισραηλινών ομάδων λόγω του πολέμου στη Γάζα - κάτι που φαίνεται να στηρίζουν πολλές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της.

Ο επόμενος αγώνας του Ισραήλ είναι εναντίον της Νορβηγίας στις 11 Οκτωβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών.

Η διεθνής και η ευρωπαϊκή αρχή ποδοσφαίρου δέχθηκαν αμφότερες πιέσεις αυτήν την εβδομάδα από συμβούλους των Ηνωμένων Εθνών να επιβάλουν αθλητικές κυρώσεις στο Ισραήλ.

Η FIFA δεν έχει απαντήσει στους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ, καθώς η ομάδα του Ισραήλ συνεχίζει την προσπάθεια της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους, μεγάλο μέρος του οποίου θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, πάντως, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, προέβη σε άμεση παρέμβαση για να μπλοκάρει τυχόν επιβολή αθλητικών κυρώσεων.

«Θα προσπαθήσουμε οπωσδήποτε να σταματήσουμε ολοκληρωτικά οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Sky News εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το δίκτυο, η FIFA ξεκίνησε πέρυσι έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς για διακρίσεις που εξέφρασε η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατά της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης έρευνα για το εάν ομάδες από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη που παίζουν σε ισραηλινές διοργανώσεις παραβιάζουν τους κανονισμούς της FIFA.

Το Sky News σημειώνει ακόμη ότι ο πρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και επισκέπτεται τακτικά τον Λευκό Οίκο. Αυτή την εβδομάδα δε βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου είχε συναντήσεις με ηγέτες χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - ενώ παράλληλα έδωσε το παρών στο γραφείο της FIFA στο Trump Tower.

Εν τω μεταξύ, εχθές το βράδυ, στο πλαίσιο της ομιλίας του κατά την παραλαβή του βραβείου «Παγκόσμιος Πολίτης» του Ατλαντικού Συμβουλίου, ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε στον πόλεμο μιλώντας για το πώς μπορούν να έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι σε «έναν διαιρεμένο κόσμο, έναν επιθετικό κόσμο».

Σε μια έμμεση αναφορά μάλιστα στην πρόκληση της επιβολής κυρώσεων σε χώρες λόγω πολέμων, ο κ. Ινφαντίνο ανέφερε ότι υπάρχουν 80 χώρες όπου λαμβάνουν χώρα συγκρούσεις.

«Υποφέρω όταν βλέπω παιδιά να υποφέρουν. Κλαίω όταν βλέπω μητέρες να κλαίνε, είτε στη Γάζα... οπουδήποτε στον κόσμο», πρόσθεσε.

Κυρώσεις εξετάζει και η UEFA

Το Sky News, εν τω μεταξύ, αποκάλυψε χθες ότι διεξάγονται συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη σχετικά με το αν το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από την ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση.

Το θέμα που συζητούν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είναι γιατί η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά το Ισραήλ είναι σαφές ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται.

Η UEFA έχει δηλώσει δημόσια στο παρελθόν ότι διαφέρουν οι αιτίες έναρξης των δύο πολέμων - στην περίπτωση της Ουκρανίας η Ρωσία εξαπέλυσε μια απρόκλητη εισβολή, ενώ το Ισραήλ να «απαντά» στην επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, πρόσφατα υπήρξαν νέες εξελίξεις, με εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ να δηλώνει πρόσφατα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα - κατηγορία που το Τελ Αβίβ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους συμβούλους του ΟΗΕ να ζητήσουν την αποβολή των ισραηλινών ομάδων από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Ο αθλητισμός δεν μπορεί να αδρανεί, κάτι πρέπει να αλλάξει και το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί», δήλωσε στο Sky News η Αλεξάνδρα Ξανθάκη, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα πολιτιστικά δικαιώματα.

«Νομίζω ότι όταν μιλάμε για ομάδες, εθνικές ομάδες, όχι μεμονωμένους αθλητές, κρατών που υπόκεινται σε βάσιμες αξιώσεις για γενοκτονία... αυτό αποτελεί σίγουρα κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε.

