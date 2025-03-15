Ο Τραμπ επικαλέστηκε τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών κατά της Tren de Aragua - Τα μέλη της, ηλικίας 14 ετών και άνω θα απελαθούν

Ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών κατά της Tren de Aragua, μια οργάνωση από τη Βενεζουέλα που χαρακτηρίζεται από τις ΗΠΑ τρομοκρατική και πιστεύεται ότι έχει πάνω από 5.000 μέλη.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Tren de Aragua απειλεί με εισβολή κατά των ΗΠΑ. Οποιοσδήποτε Βενεζουελανός 14 ετών και πάνω, ο οποίος δεν είναι πολίτης των ΗΠΑ ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος κα μέλος της TDA, υπόκειται σε σύλληψη και απέλαση ως αλλοδαπός εχθρός, ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

