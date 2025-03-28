Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δήλωσε ότι η παλιά σχέση του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία υπήρξε πάντα στενή και αλληλεξαρτώμενη έχει τελειώσει.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Καναδός πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Οτάβα μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Κάρνι είπε πως «Η παλιά σχέση που είχαμε με τις ΗΠΑ, βασισμένη στην ολοένα βαθύτερη ολοκλήρωση των οικονομιών μας και τη στενή συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, τέλειωσε».

Διευκρίνισε ωστόσο πως αναμένει να συνομιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε μια ή δυο μέρες», κατόπιν αιτήματος της Ουάσιγκτον.

Προχθές Τετάρτη, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελωνειακών δασμών 25% στα εισαγόμενα οχήματα, δηλώνοντας μάλιστα ότι: «Αυτό είναι μόνιμο». Το μέτρο προστέθηκε στους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλονται από την κυβέρνησή του στον χάλυβα και στο αλουμίνιο.

Αντίποινα που θα έχουν «τεράστιο αντίκτυπο» στις ΗΠΑ

«Εναντιώνομαι σε οποιαδήποτε προσπάθεια με σκοπό να αποδυναμωθεί ο Καναδάς, να διχαστούμε ώστε να μπορέσει η Αμερική να μας αποκτήσει, κάτι που δεν θα γίνει ποτέ», είπε ο Κάρνι υποσχόμενος πως η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε ανταπόδοση των δασμών.

«Θα καταπολεμήσουμε τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς με εμπορικές ενέργειες αντιποίνων που θα έχουν τον μέγιστο αντίκτυπο στις ΗΠΑ και ελάχιστο αντίκτυπο εδώ στον Καναδά», τόνισε ο νέος πρωθυπουργός, που ανέλαβε τα νέα καθήκοντά πριν από σχεδόν δυο εβδομάδες.

Ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος, χαρακτήρισε την αρχική συμφωνία Καναδά-ΗΠΑ για τα προϊόντα αυτοκινήτου που υπογράφηκε το 1965, εξαιρετικά σημαντική συμφωνία και συνέχισε λέγοντας ότι ο Καναδάς μπορεί να διατηρήσει την αυτοκινητοβιομηχανία με τους δασμούς των ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση και η επιχειρηματική κοινότητα θα εργαστούν για να «επανασχεδιάσουν» και να «εξοπλίσουν» τη βιομηχανία.

«Ο Καναδάς πρέπει να οικοδομήσει μια οικονομία που μπορούν να ελέγξουν οι Καναδοί», είπε, «και αυτό θα περιλαμβάνει την επανεξέταση των εμπορικών του σχέσεων με άλλους εταίρους».

«Μένει να δούμε αν οι Καναδοί μπορούν να έχουν ισχυρή εμπορική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο μέλλον», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για τους τελωνιακούς δασμούς στα εισαγόμενα οχήματα την Τετάρτη, ο Καναδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόφαση ως μια «απευθείας επίθεση» του Τραμπ εναντίον των καναδών εργαζομένων.

Νέα απειλή Τραμπ

Ο Μαρκ Κάρνι, που προκήρυξε πρόωρες εκλογές, διέκοψε την προεκλογική εκστρατεία του προχθές, μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, για να συναντηθεί με τους επαρχιακούς πρωθυπουργούς.

Οι Καναδοί προσέρχονται στις κάλπες στις 28 Απριλίου.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει εν μέρει γενικούς δασμούς 25% στα καναδικά προϊόντα, μαζί με δασμό 25% σε όλες τις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα. Ο Καναδάς έχει ανταπαντήσει μέχρι στιγμής με περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά (42 δισεκατομμύρια δολάρια, 32 δισεκατομμύρια στερλίνες) δασμών σε προϊόντα των ΗΠΑ.

Οι νέοι δασμοί για τα αυτοκίνητα θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου, με τις χρεώσεις για τις επιχειρήσεις που εισάγουν οχήματα να ξεκινούν από την επόμενη μέρα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι φόροι στα ανταλλακτικά έχουν οριστεί να ξεκινήσουν τον Μάιο ή αργότερα.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Καναδά και την ΕΕ να μην ενώσουν τις δυνάμεις τους εναντίον των ΗΠΑ στον εμπορικό πόλεμο.

«Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαστεί με τον Καναδά για να βλάψει οικονομικά τις ΗΠΑ, θα επιβληθούν δασμοί μεγάλης κλίμακας, πολύ μεγαλύτεροι από τους προγραμματισμένους, και στους δύο», ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Κάρνι συνάντησε τους υπουργούς του στην Οτάβα το πρωί της Πέμπτης για να «συζητήσουν τις εμπορικές επιλογές», αναβάλλοντας την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Κεμπέκ, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου είπε επίσης ότι ο Πρόεδρος Τραμπ επικοινώνησε μαζί του χθες το βράδυ για να προγραμματίσει μια τηλεφωνική κλήση για τις «επόμενες μία ή δύο μέρες».

«Για μένα, υπάρχουν δυο προϋποθέσεις, όχι κατ’ ανάγκη για ένα τηλεφώνημα, αλλά για να γίνει διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Η πρώτη είναι ο σεβασμός, ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας μας ως χώρας», τόνισε.

Και «πρέπει να γίνει συνολική συζήτηση ανάμεσα σ’ εμάς τους δυο», που θα αφορά «την οικονομία μας και την ασφάλειά μας».

Οι δυο άνδρες δεν έχουν μιλήσει αφότου ανέλαβε πρωθυπουργός ο κ. Κάρνι, αντικαθιστώντας τον Τζάστιν Τριντό, τη 14η Μαρτίου.

Η αντιπολίτευση

Ο Pierre Poilievre, ηγέτης των Συντηρητικών, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χαρακτήρισε τους δασμούς «αδικαιολόγητους και απρόκλητους».

Το NDP, ένα αριστερό κόμμα που στο παρελθόν βοήθησε στη στήριξη της μειοψηφικής κυβέρνησης των Φιλελευθέρων του πρώην πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, άλλαξε επίσης τα προεκλογικά του σχέδια την Πέμπτη.

Ο Jagmeet Singh, ο ηγέτης του NDP, πέρασε την ημέρα συναντώντας ηγέτες συνδικάτων και εργάτες αυτοκινήτων στο Windsor του Οντάριο, έναν κόμβο κατασκευής αυτοκινήτων απέναντι από το Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν.

Είπε ότι οι αμερικανικοί δασμοί είναι «προδοσία» εναντίον ενός στενού συμμάχου, λέγοντας ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε έναν παράνομο εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά» χωρίς «απολύτως κανέναν λόγο».

Είπε ότι κάθε εταιρεία αυτοκινήτων που μεταφέρει τις δραστηριότητές της εκτός Καναδά λόγω των δασμών θα πρέπει να αποκλειστεί από την πώληση αυτοκινήτων στη χώρα.

Η βορειοαμερικανική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Ο Κάρνι κατηγόρησε για μια ακόμη φορά τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ ότι «προδίδει» τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που έχουν συνάψει οι δυο χώρες και το Μεξικό.

Οι ΗΠΑ εισήγαγαν περίπου οκτώ εκατομμύρια αυτοκίνητα πέρυσι - αντιπροσωπεύοντας περίπου 240 δισεκατομμύρια δολάρια στο εμπόριο και περίπου το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων.

Το Μεξικό είναι ο κορυφαίος προμηθευτής αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, ακολουθούμενο από τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, τον Καναδά και τη Γερμανία.

Η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης, αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα.

Ορκίστηκε η κυβέρνησή της «πάντα να υπερασπίζεται το Μεξικό» και να αγωνίζεται για να διατηρήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να προστατεύσει τις μεξικανικές εταιρείες που επηρεάζονται από τους φόρους εισαγωγής.

Είπε ότι το Μεξικό θα παράσχει μια «ολοκληρωτική απάντηση» στους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ στις 3 Απριλίου, την επομένη μέρα της εφαρμογής των δασμών.

Η Σέινμπαουμ έχει επανειλημμένα σημειώσει ότι πολλές αμερικανικές εταιρείες αυτοκινήτων έχουν δραστηριότητες τόσο στο Μεξικό όσο και στον Καναδά, οι οποίες δεσμεύονται από μια βορειοαμερικανική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που διαπραγματεύτηκε ο ίδιος ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Φυσικά, δεν πρέπει να υπάρχουν δασμοί», είπε την Πέμπτη. «Αυτή είναι η ουσία της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.