Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής αρνείται να βοηθήσει τους περίπου 4.000 παράνομους ανθρακωρύχους οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα κλειστό ορυχείο στη βορειοδυτική επαρχία της χώρας ως μέρος μιας επίσημης πολιτικής που εφαρμόζεται στη χώρα κατά της παράνομης εξόρυξης.

Οι χιλιάδες ανθρακωρύχοι στο ορυχείο στο Stilfontein πιστεύεται ότι υποφέρουν από έλλειψη τροφίμων, νερού και άλλων βασικών αναγκών αφού η αστυνομία έκλεισε τις εισόδους που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των προμηθειών τους. Σύμφωνα με το CNN, το κλείσιμο της εισόδου αποτελεί μέρος της επιχείρησης της αστυνομίας Vala Umgodi ή αλλιώς «Κλείσε την Τρύπα» η οποία περιλαμβάνει την αποκοπή των προμηθειών των ανθρακωρύχων για να τους αναγκάσουν να επιστρέψουν στην επιφάνεια και να συλληφθούν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πάνω από 1.000 ανθρακωρύχοι εμφανίστηκαν σε διάφορα ορυχεία στη βορειοδυτική επαρχία, με πολλούς να είναι αδύναμοι, πεινασμένοι και άρρωστοι αφού έμειναν για εβδομάδες χωρίς βασικές προμήθειες.

Περίπου 20 ανθρακωρύχοι βγήκαν στην επιφάνεια από το ορυχείο στο Stilfontein αυτή την εβδομάδα καθώς η αστυνομία φρουρεί περιοχές γύρω από το ορυχείο για να πιάσει όλους όσους αποφασίσουν να βγουν στην επιφάνεια.

Ο υπουργός του υπουργικού συμβουλίου Khumbudzo Ntshavheni είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση δε θα στείλει καμία βοήθεια στους παράνομους ανθρακωρύχους επειδή εμπλέκονται σε εγκληματική ενέργεια.

«Δε στέλνουμε βοήθεια σε εγκληματίες. Θα βγουν. Οι εγκληματίες δεν πρέπει να βοηθιούνται. Οι εγκληματίες θα διωχθούν. Δεν τους στείλαμε εμείς εκεί», είπε ο Ntshavheni.

Η παράνομη εξόρυξη είναι συχνή στις παλιές περιοχές εξόρυξης χρυσού της Νότιας Αφρικής, με τους ανθρακωρύχους να πηγαίνουν σε κλειστά φρεάτια για να σκάψουν για τυχόν εναπομείναντα κοιτάσματα.

Οι παράνομοι ανθρακωρύχοι είναι συχνά από γειτονικές χώρες και η αστυνομία λέει ότι οι παράνομες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μεγαλύτερα συνδικάτα που απασχολούν τους ανθρακωρύχους.

Η παρουσία τους σε κλειστά ορυχεία έχει δημιουργήσει επίσης προβλήματα στις γειτονικές κοινότητες, οι οποίες καταγγέλλουν ότι οι παράνομοι ανθρακωρύχοι διαπράττουν διάφορα εγκλήματα από ληστείες μέχρι βιασμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.