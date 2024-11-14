Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος (BfV) Τόμας Χάλντενβανγκ ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από τη θέση, καθώς σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) για την Bundestag στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου 2025.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Χάλντενβανγκ ενημέρωσε ήδη σχετικά την αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου, καθώς «το αξίωμα θα πρέπει να διαχωριστεί πλήρως από την υποψηφιότητα». Η απόφαση για πρόωρες εκλογές είχε ως αποτέλεσμα ο Τόμας Χάλντεβανγκ να προβεί στη σχετική ανακοίνωση πριν εγκαταλείψει και τυπικά τη θέση του. Τα καθήκοντα του επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών θα ασκούν προσωρινά οι δύο αντιπρόεδροι, Σινά. Σελέν και Ζίλκε Βίλεμς.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ επαίνεσε τον κ. Χάλντενβανγκ για την άσκηση των καθηκόντων του «με σύνεση», σε μια εποχή «αυξημένων απειλών από την ισλαμιστική τρομοκρατία, τη ρωσική επιθετικότητα και τον αριστερό και δεξιό εξτρεμισμό» και χαρακτήρισε το έργο του «επιτυχημένο». Η υπουργός δεν έκανε ωστόσο γνωστό εάν σκοπεύει να ορίσει αντικαταστάτη του στην Υπηρεσία. Ο Τόμας Χάλντενβανγκ αποτελούσε επιλογή του προκατόχου της, Χορστ Ζεεχόφερ, το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.