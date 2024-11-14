Ο εκλεγμένος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον βουλευτή, Ματ Γκάετς για επόμενο γενικό εισαγγελέα για ένα σοβαρό λόγο, για να κάνει τη βρώμικη δουλειά σε αμφιλεγόμενα νομικά θέματα που άλλοι δε θα έκαναν.

Σύμφωνα με το Axios, o Γκάετς είναι από τους πιο περιφρονημένους μεταξύ των εκλεγμένων Ρεπουμπλικανών, αρκετοί μάλιστα είναι εκείνοι που τον αντιπαθούν. Αλλά ο Τραμπ δε νοιάζεται γι αυτά, λένε οι σύμβουλοι. Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι αμφισβητούν εάν ο Γκάετς θα πάρει το «πράσινο φως» από τη Γερουσία, αλλά ακόμα και αυτό μπορεί να μην τον εμποδίσει να γίνει γενικός εισαγγελέας.

Σύμφωνα με έναν γνώστη του θέματος ο οποίος μιλάει συχνά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο λόγος που τον επέλεξε γι αυτή τη θέση είναι επειδή απλός «του αρέσει».

Η επιλογή του Γκάετς προκάλεσε οργή στους νομοθέτες και στα δύο κόμματα. Ωστόσο, ο γνώστης του θέματος προέβλεψε ότι «αν καταφέρει να φτάσει μέχρι τον Ιανουάριο, ο Γκάετς θα επιβεβαιωθεί».

Παράλληλα, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεχίζει την έρευνά της εις βάρος του Γκάετς με αφορμή κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, παράνομη χρήση ναρκωτικών και ενδεχόμενες απόπειρες παρεμπόδισης της έρευνας. Ο ίδιος ο Γκάετς αρνείται τις κατηγορίες πείθοντας τον Τραμπ ότι φταίει το «βαθύ κράτος» και ότι είναι θύμα του.

«Για δύο χρόνια», αναφέρουν οι NY Times, «το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέτασε τους ισχυρισμούς ότι είχε ακατάλληλη σεξουαλική σχέση με μια 17χρονη κοπέλα και πιθανώς παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί σεξουαλικής διακίνησης. Το υπουργείο έκλεισε την έρευνά του πέρυσι χωρίς να καταθέσει τυχόν κατηγορίες εναντίον του κ. Γκάετς».

Οι Ρεπουμπλικάνοι ελπίζουν ότι ο Γκάετς είναι απλώς ένα κορόιδο που θα θυσιαστεί ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να περάσει κάτω από το τραπέζι θέματα μέσω μιας αμφιλεγόμενης αλλά πιο αποδεκτής εναλλακτικής λύσης. Αλλά ο Γκάετς είναι αγαπημένος του Τραμπ και τακτικός επισκέπτης στο εξοχικό του στο Μαρ α Λάγκο.

Ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσεις από τους Ρεπουμπλικάνους ηγέτες της Γερουσίας ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μια αμφιλεγόμενη λύση, για να περάσει λαθραία αντιδημοφιλείς επιλογές, τουλάχιστον για μερικά χρόνια.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πάρει ήδη μια γεύση του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ο Τραμπ διάλεξε έναν άνθρωπο που πολλοί από αυτούς μισούν, χωρίς να προειδοποιήσει τους κυβερνητικούς εταίρους του - και το έκανε μια μέρα που υποτίθεται ότι ήταν μια γιορτή για τους νέους ηγέτες του Κογκρέσου και αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο.

Πηγή: skai.gr

