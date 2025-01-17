Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ στην Ντόχα και ακολούθως γνωμοδότησε προς την κυβέρνηση να την αποδεχτεί, αναφέρει το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σε αυτό το πολεμικό συμβούλιο ασφαλείας συμμετέχουν και υπουργοί από κόμματα που βρίσκονται εκτός του κυβερνητικού συνασπισμού.

Η συμφωνία θα πρέπει να ψηφιστεί τώρα από το υπουργικό συμβούλιο που αναμένεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα.

Η σύσταση έγινε «μετά την εξέταση όλων των διπλωματικών, ασφάλειας και ανθρωπιστικών πτυχών της συμφωνίας, με την κατανόηση ότι η συμφωνία «υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων του πολέμου», αναφέρει το πρωθυπουργικό γραφείο.

Το γραφείο Νετανιάχου δεν αναφέρει ποιος ψήφισε υπέρ της συμφωνίας, αλλά το κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού του υπουργού Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριχ και το κόμμα Otzma Yehudit του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ είχαν δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν τη συμφωνία.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση είπε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 12:15 π.μ. παρά τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Την εξέλιξη χαιρέτισε ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, τονίζοντας ότι αναμένει «από την κυβέρνηση να το κάνει επίσης σύντομα».

«Αυτό είναι ένα ζωτικό βήμα στο πλαίσιο της τήρησης της βασικής δέσμευσης που έχει ένα κράτος προς τους πολίτες του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει αυταπάτες πως η συμφωνία δεν θα έχει προκλήσεις και «οδυνηρές στιγμές».

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των πρώτων 33 ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι

Παράλληλα, το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους 33 ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Δύο πηγές προσκείμενες στη Χαμάς είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι τρεις γυναίκες στρατιώτες θα είναι οι πρώτες που θα απελευθερωθούν το βράδυ της Κυριακής. Θα γίνουν δεκτές από εργαζομένους του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και από ομάδες της Αιγύπτου και του Κατάρ, δήλωσε μια πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αίγυπτο, όπου θα παραδοθούν στους Ισραηλινούς που θα είναι βρίσκονται στο σημείο για να ολοκληρωθεί η παράδοση και να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις», είπε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν απευθείας στο Ισραήλ. (Το Ισραήλ) αναμένεται στη συνέχεια να απελευθερώσει την πρώτη ομάδα Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που εκτίουν μεγάλες ποινές», πρόσθεσε η πηγή.

Πηγή: skai.gr

