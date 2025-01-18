Συρία: Ιρανοί κι Ισραηλινοί απαγορεύεται να εισέλθουν στη χώρα

Οι Ιρανοί και οι Ισραηλινοί έχει απαγορευτεί να εισέλθουν στη Συρία, η οποία διοικείται πλέον από μια νέα κυβέρνηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του αεροδρομίου.

Οι διεθνείς πτήσεις επαναλήφθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, σχεδόν έναν μήνα μετά την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ από έναν συνασπισμό στον οποίο κυριαρχούν ισλαμιστές μετά μια αστραπιαία επίθεση.

Μόνο λίγες αεροπορικές εταιρίες επανέλαβαν ή ανακοίνωσαν ότι θα επαναλάβουν τις πτήσεις τους προς τη Συρία.

Πηγή του αεροδρομίου στη Δαμασκό δήλωσε την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομαστεί ότι οι αερολιμενικές αρχές ζήτησαν από τις αεροπορικές εταιρίες που πραγματοποιούν πτήσεις στη Συρία να μην επιτρέπουν στους Ισραηλινούς και τους Ιρανούς να επιβιβάζονται στα αεροπλάνα τους για τη Συρία.

Οι Ισραηλινοί πολίτες δεν μπορούν εδώ και πολύ καιρό να εισέλθουν στη χώρα, καθώς η Συρία και το Ισραήλ είναι τεχνικά σε πόλεμο και δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις.

Οι σχέσεις μεταξύ της Δαμασκού και της Τεχεράνης είναι στο σημείο μηδέν μετά την ανατροπή του Άσαντ, τον οποίο το Ιράν είχε υποστηρίξει στρατιωτικά.

Δύο αεροπορικές εταιρίες έδειξαν να συμμορφώνονται με αυτά τα μέτρα, τα οποία οι προσωρινές συριακές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει δημόσια. Πηγή σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στη Δαμασκό ανέφερε ότι η εταιρία "έλαβε οδηγίες από την Qatar Airways πως προς το παρόν δεν είναι δυνατή η κράτηση σε πτήσεις για τους Ιρανούς που θέλουν να μεταβούν στη Δαμασκό".

"Ωστόσο, δεν έχουμε λάβει καμιά επίσημη οδηγία για το θέμα από το υπουργείο Μεταφορών", πρόσθεσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Qatar Airways ήταν η πρώτη διεθνής αεροπορική εταιρεία που ανακοίνωσε ότι θα ξαναρχίσει τις πτήσεις της προς τη Δαμασκό. Η Turkish Airlines ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επαναλάβει τις πτήσεις προς τη Δαμασκό από τις 23 Ιανουαρίου, έπειτα από δέκα χρόνια διακοπής.

Ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Turkish Airlines διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις των αρχών της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας, έχουν καθοριστεί ορισμένοι κανόνες για τους επιβάτες που εισέρχονται στη Συρία.

"Οι πολίτες όλων των χωρών, εκτός του Ισραήλ, μπορούν να εισέλθουν στη χώρα", σύμφωνα με την ανακοίνωση που διευκρινίζει ότι οι Ιρανοί "μπορούν να εισέλθουν στη χώρα μόνο έχοντας εκ των προτέρων άδεια".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.