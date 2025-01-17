Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη ορκωμοσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει ξανά την Δευτέρα τον προεδρικό όρκο και θα γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, αν και αυτή τη φορά οι εορταστικές εκδηλώσεις θα περιοριστούν λόγω του πολικού ψύχους που επικρατεί στην Ουάσινγκτον. Με τη θερμοκρασία να αναμένεται στους -10 βαθμούς και με πιθανότητα χιονόπτωσης, ο Τραμπ θα ορκιστεί στη Ροτόντα του Καπιτωλίου και όχι, ως είθισται, στα σκαλιά του, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια.

Η ημέρα της ορκωμοσίας θα αρχίσει με πρωινή λειτουργία και θα ακολουθήσει το παραδοσιακό τσάι με τους Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Η επίσημη τελετή θα ξεκινήσει γύρω στις 11.30 το πρωί, τοπική ώρα (18.30 ώρα Ελλάδας), αν και οι καλεσμένοι θα πρέπει να πάρουν τις θέσεις τους πολύ νωρίτερα.

Ο Τραμπ θα βάλει το χέρι του στη Βίβλο και θα δώσει τον επίσημο, σύντομο όρκο (μόλις 35 λέξεις) στις 12 το μεσημέρι, υποσχόμενος ότι θα εκτελεί τα καθήκοντά του και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για «να διαφυλάξει, να προστατεύσει και να υπερασπιστεί το Σύνταγμα των ΗΠΑ».

Προηγουμένως, θα ορκιστεί ο νέος αντιπρόεδρος της χώρας, ο γερουσιαστής Τζ. Ντ. Βανς.

Κατ’ εξαίρεση, λόγω του ψύχους, η τελετή θα μεταδίδεται από γιγαντοοθόνες στο γήπεδο Capital One Arena, χωρητικότητας 20.000 θέσεων. Εκεί θα φιλοξενηθεί στη συνέχεια και η παραδοσιακή προεδρική παρέλαση που συνήθως γίνεται στο Μολ και στην οποία προβλεπόταν να συμμετάσχουν 7.500 άτομα.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι αφού εκφωνήσει την ομιλία του θα πάει να συναντήσει τους πολίτες. Είναι άγνωστο σε ποια θέματα θα επικεντρωθεί και για πόση ώρα (στην πρώτη ορκωμοσία μιλούσε επί 16 λεπτά), εκτιμάται όμως ότι θα αναφερθεί στις υποσχέσεις που έχει δώσει προεκλογικά, ιδίως για το κλείσιμο των συνόρων και την απέλαση χιλιάδων μεταναστών.

Η ιστορική ημέρα θα ολοκληρωθεί το βράδυ με τρεις παραδοσιακές χοροεσπερίδες. Ο νέος πρόεδρος αναμένεται να πάρει σε όλες τον λόγο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις πάντως θα ξεκινήσουν από το βράδυ του Σαββάτου, με μια δεξίωση και ένα σόου πυροτεχνημάτων σε ένα από τα γήπεδα γκολφ του Τραμπ που απέχει λιγότερο από μια ώρα από την Ουάσινγκτον, στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνιας.

Τα απόγευμα της Κυριακής ο Τραμπ θα απευθυνθεί σε μια συγκέντρωση χιλιάδων υποστηρικτών του στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο του άγνωστου στρατιώτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Το κεφάλαιο «ορκωμοσία» θα κλείσει με τη λειτουργία στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό το πρωί της Τρίτης.

Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην πόλη είναι δρακόντεια, μετά και τις δύο απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του Τραμπ, το περασμένο καλοκαίρι: έχουν κινητοποιηθεί περίπου 25.000 αστυνομικοί και στρατιώτες, τοποθετήθηκαν κάγκελα σε μήκος 48 χιλιομέτρων, ελεύθεροι σκοπευτές θα αναπτυχθούν στις στέγες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα επιτηρούν από ψηλά. Οι αρχές δεν περιμένουν πάντως παρά μόνο μικρές διαδηλώσεις, σε σύγκριση με τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ που είχαν οργανωθεί κατά την πρώτη ορκωμοσία του, το 2017, στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι.

Μεταξύ των προσκεκλημένων, ο πανταχού παρών πλέον Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, στενός συνεργάτης, οικονομικός υποστηρικτής και μελλοντικός υπουργός του Τραμπ, αλλά και τα «αφεντικά» της Amazon Τζεφ Μπέζος, της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ και της Apple Τιμ Κουκ. Είναι πιθανόν να βρίσκεται εκεί και ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok Σου Ζι Τσέου.

Από τους πολιτικούς, ξεχωρίζουν δύο απουσίες: της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα και της πρώην προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι. Ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο διαδέχτηκε ο Τραμπ το 2017, για την πρώτη του θητεία, θα είναι παρών, όπως και τα δύο άλλα πρώην προεδρικά ζευγάρια, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον και ο Τζορτζ Ου. με τη Λόρα Μπους.

Στην ορκωμοσία έχουν προσκληθεί οι ακροδεξιοί πρωθυπουργοί της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, καθώς και άλλες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς: ο Βρετανός Νάιτζελ Φάρατζ, οι Γάλλοι Ερίκ Ζεμούρ και Μαριόν Μαρεσάλ και ο Τίνο Χρουπάλα, ηγετικό στέλεχος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

Στις εκδηλώσεις αναμένεται «διπλή δόση» των Village People, την Κυριακή και σε μια από τις χοροεσπερίδες της Δευτέρας: το ντίσκο κομμάτι τους "Y.M.C.A." (1978) συνόδευε απαρέγκλιτα τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει να κάνει μερικά «χορευτικά» βήματα ακούγοντάς το.

Το 2021 στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκαν οι χολιγουντιανές σταρ Λέιντι Γκάγκα και Τζένιφερ Λόπεζ. Αυτή τη φορά στην τελετή θα τραγουδήσουν η τραγουδίστρια της κάντρι Κάρι Άντεργουντ και ο τενόρος Κρίστοφερ Μάτσιο. Η πρώτη θα ερμηνεύσει το πατριωτικό άσμα «America the beautiful» και ο δεύτερος τον εθνικό ύμνο.

Πηγή: skai.gr

