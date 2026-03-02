Άλμα 35% στο φυσικό αέριο, άνοδος στο πετρέλαιο και «βουτιά» στα χρηματιστήρια με φόντο τη Μέση Ανατολή

«Άλμα» άνω του 35% καταγράφει η τιμή του φυσικού αερίου, καθώς νωρίτερα ανακοίνωση της QatarEnergy, κορυφαίας εταιρείας εξαγωγών LNG παγκοσμίως με έδρα στο Κατάρ, έκανε γνωστό ότι σταμάτησε την παραγωγή LNG στις βιομηχανικές πόλεις Ρας Λαφάν και Μεσάιεντ, μετά από χτύπημα ιρανικών drones. Ειδικότερα, το συμβόλαιο φυσικού αερίου παράδοσης Απριλίου του ολλανδικού χρηματιστηρίου ενέργειας TTF καταγράφει άνοδο 35,1% στα 43,20 ευρώ η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, άνοδο πέριξ του 7% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν θα ξεφύγει από τον έλεγχο και θα οδηγήσει σε σημαντική διακοπή του εφοδιασμού. Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Μαΐου καταγράφει άνοδο 7,8% στα 78,64 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό τύπου WTI ενισχύεται κατά 6,6% στα 71,49 δολάρια το βαρέλι.

Οι αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δεν είναι σαφές ποιος θα κυβερνήσει τελικά τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον OPEC. Η τελική αντίδραση της αγοράς πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το αν ο πόλεμος θα οδηγήσει σε παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, του σημαντικότερου σημείου στον κόσμο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. «Θεωρούμε ότι ο ρυθμός ανάκαμψης της κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ και η έκταση των αντιποίνων του Ιράν θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την τιμή του πετρελαίου τις επόμενες ημέρες», ανέφεραν οι αναλυτές της UBS, με επικεφαλής τον Henri Patricot, σε σημείωμα που απέστειλαν στους πελάτες τους την Κυριακή.

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις αγορές, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή. O Γενικός Δείκτης Τιμών διατηρήθηκε πάνω από τα επίπεδα των 2.200 μονάδων και έκλεισε στις 2.200,98 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 3,36%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.187,29 μονάδες (-3,97%). Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης περιόρισε τα κέρδη από τις αρχές του έτους στο 3,79%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 388,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 56.968.336 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε απώλειες σε ποσοστό 3,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,98%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+1,31%), των ΕΛΠΕ (+0,96%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,13%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-7,28%), της Aegean Airlines (-7,00%), της Πειραιώς (-6,77%), της Optima Bank (-6,03%), του ΔΑΑ (-5,94%), της Alpha Bank (-5,91%) και της Eurobank (-5,61%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.139.497 και 11.166.462 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 59,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 58,78 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν μόνο 7 μετοχές, 112 πτωτικά και 4 παρέμειναν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος.

Εν τω μεταξύ, σημαντικές απώλειες καταγράφονται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει 1,63% στις 623 μονάδες. Παράλληλα, ο γερμανικός δείκτης DAX διολισθαίνει 2,56% στις 24.662 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 1,46% στις 10.751,50 μονάδες και ο γαλλικός CAC-40 υποχωρεί κατά 2,23% στις 8.388 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 καταγράφει πτώση 2,86% στις 17.830 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 2,25% στις 46.159 μονάδες.

Μικρότερες απώλειες καταγράφονται εν τω μεταξύ στη Wall Street. Ειδικότερα, ο Dow Jones χάνει 0,33%, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,44% και ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,34%.

Τέλος, ο χρυσός σημειώνει άνοδο σχεδόν 2%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά προς το διεθνές ασφαλές καταφύγιο. Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE, ο δείκτης φόβου της Wall Street που βασίζεται στις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση των ζημιών, σημείωσε άνοδο στα υψηλότερα επίπεδα του 2026 μέχρι στιγμής.

Υπάρχει κίνδυνος για πετρελαϊκό σοκ;

Από το Σαββατοκύριακο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δυσχεραίνει σημαντικά τις θαλάσσιες μεταφορές στο στενό του Χορμούζ, μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του σουλανάτου του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Ο οικονομολόγος Σιλβέν Μπερσινιέρ, ιδρυτής της εταιρείας Bersingéco, είπε ότι η κατάσταση αυτή «ενέχει τον κίνδυνο μιας τρίτης πετρελαϊκής κρίσης, μετά από εκείνες του 1973 και του 1979 και μετά την κρίση του φυσικού αερίου του 2022», χαρακτηρίζοντας «αξιόπιστο σενάριο» την πιθανότητα ο μαύρος χρυσός να εκτοξευτεί στα 110 δολάρια το βαρέλι. Επισήμανε ωστόσο ότι στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 2008, το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα 140 δολάρια το βαρέλι και, στις αρχές της δεκαετίας του 2010 κυμαινόταν στα 100 δολάρια.

Για τον Άνταμ Χετς, της επενδυτικής εταιρείας Janus Henderson, η τιμή του πετρελαίου ασφαλώς θα αυξηθεί, αλλά θα παραμείνει σε «λογικά επίπεδα».

Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το εμπόριο;

Ο πόλεμος αυτός είναι ενδεχομένως ένα σοκ «τη χειρότερη δυνατή στιγμή», καθώς το παγκόσμιο εμπόριο αντιμετώπιζε ήδη δυσκολίες, λόγω της «επίθεσης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την επιβολή δασμών, λίγα μόλις χρόνια μετά την πανδημία της Covid-19 και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκτιμούν οι οικονομολόγοι της τράπεζας ING.

Πέραν του τομέα της ενέργειας, το κλείσιμο του εναέριου χώρου στον Κόλπο διαταράσσει τους αεροπορικούς διαδρόμους μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας, ανέφεραν σε ένα υπόμνημά τους.

Για τον Ρούμπεν Νίζαρντ, υπεύθυνο έρευνας στην ασφαλιστική εταιρεία Coface, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν τα ασφάλιστρα για τη ναυσιπλοΐα, γεγονός που θα συνέβαλε στη δημιουργία ενός ολοένα και πιο πληθωριστικού περιβάλλοντος. «Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα άνοιγε η πόρτα για ένα οικονομικό σενάριο στασιμοπληθωρισμού, με πολύ χαμηλή ή και μηδενική ανάπτυξη, ενδεχομένως και αρνητική σε ορισμένες χώρες», προειδοποίησε.

Συνέπειες για τις αγορές και την οικονομία

Ο πόλεμος θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, εφόσον έχει διάρκεια.

Για τους οικονομολόγους της τράπεζας Natixis, «κάθε παρατεταμένη διακοπή» της ναυσιπλοΐας στο Χορμούς «θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στις αγορές αλλά και την πληθωριστική δυναμική και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα». Θεωρούν επίσης ότι «η Κίνα είναι αυτή που θα επηρεαζόταν ιδιαιτέρως» από τη σύγκρουση.

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και ο Σιρίλ Πουαριέ-Κουτανσέ, διευθυντής του τμήματος ερευνών στο Κέντρο Θαλάσσιων Στρατηγικών Μελετών της Γαλλίας. «Το κλείσιμο του Χορμούζ είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την παγκόσμια οικονομία» και κυρίως «για την κινεζική οικονομία» καθώς «η Ασία εξαρτάται περισσότερο από το Χορμούζ για τις εισαγωγές της», εξήγησε.

«Το ερώτημα είναι εάν θα υπάρχει το αναγκαίο καύσιμο για να κινείται η παγκόσμια μηχανή», κατέληξε.

Ο Σιλβέν Μπερσινιέρ είπε από την πλευρά του ότι «το πληθωριστικό σοκ θα είναι, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις που βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα, μικρότερο από εκείνο του 2022-23», λέγοντας ότι, σε ό,τι αφορά τη γαλλική οικονομία, «θα αποφύγει την ύφεση».

Στην Ευρώπη, τα επιτόκια στις περισσότερες χώρες αυξήθηκαν σήμερα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται την αύξηση του πληθωρισμούς. Το επιτόκιο του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου (επιτόκιο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στην ευρωζώνη), κυμαινόταν στο 2,70% στις 16.30 (ώρα Ελλάδας), από 2,64% την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

