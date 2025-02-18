Το Πεκίνο στηρίζει όλες τις προσπάθειες που έχουν στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Σχολιάζοντας τη συνάντηση Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων στη Σαουδική Αραβία νωρίτερα την Τρίτη, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Γουάνγκ ανέφερε: «Η Κίνα υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που ευνοούν τις ειρηνευτικές συνομιλίες».

Πρόσθεσε ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να εμμένει στα τέσσερα σημεία που έχει επισημάνει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ για το τι πρέπει να γίνει.

Σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, τα τέσσερα σημεία που έχει επισημάνει ο Κινέζος πρόεδρος είναι ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών, η τήρηση των σκοπών και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η αναγνώριση των θεμιτών ανησυχιών ασφαλείας όλων των χωρών και η υποστήριξη των προσπαθειών που έχουν στόχο την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, που προήδρευσε της συνεδρίασης του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας για την πολυμέρεια, αναφέρθηκε επίσης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να υποστηριχθεί η λύση των δύο κρατών.

«Η Γάζα και η Δυτική Όχθη είναι η πατρίδα του παλαιστινιακού λαού, όχι διαπραγματευτικό χαρτί για πολιτικούς συμβιβασμούς. Οι Παλαιστίνιοι που κυβερνούν την Παλαιστίνη αποτελούν μια σημαντική αρχή που πρέπει να έχει λόγο στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη λήξη του πολέμου», σημείωσε.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα, στον κόσμο, δεν υπάρχει μόνο το θέμα της Ουκρανίας. Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα καυτά πεδία, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στη Γάζα, που απαιτούν επίσης την προσοχή της διεθνούς κοινότητας, και αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται», πρόσθεσε ο Κινέζος ΥΠΕΞ.



