Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα τόνισε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να μειώσουν τα αμερικανικά στρατεύματα στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.



«Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση των ΗΠΑ να μειώσουν τη δραστηριότητα στην περιοχή μας στην Ευρώπη, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια, με τη μείωση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων» διαβεβαίωσε ο Ντούντα μετά τη συνάντηση που είχε τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, Κιθ Κέλογκ, στη Βαρσοβία.

Πηγή: skai.gr

Ο Ντούντα ανέφερε ότι ήλπιζε ότι τα προηγούμενα σχέδια για τη δημιουργία μιας μόνιμης στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στην Πολωνία, την οποία είχε ονομάσεικατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσαν ακόμα να υλοποιηθούν.«Εδώ μιλήσαμε ακόμη και για το γεγονός ότι ελπίζω ότι το Οχυρό Τραμπ, για το οποίο είπαμε κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα δημιουργηθεί πραγματικά, και ότι θα υπάρχει μια τόσο ισχυρά εδραιωμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα μας» είπε.βρίσκονται σήμερα στην Πολωνία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.