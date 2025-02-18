Η Τουρκία στο παιχνίδι για την Ουκρανία

Η συνάντηση Ερντογάν-Ζελένσκι στην Τουρκία κράτησε πάνω από τρεις ώρες. Η Τουρκία διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο ως καταλληλότερη διαμεσοβήτρια μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



«Η χώρα μας θα είναι ιδανικός οικοδεσπότης για τις πιθανές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών κατά την προσεχή περίοδο», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ως προς τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είπε ότι η Τουρκία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης, με την κατανόηση ότι δεν θα υπάρξουν νικητές στον πόλεμο και ηττημένοι στην ειρήνη.



«Φιλοξενήσαμε απευθείας διαπραγματεύσεις τον Μάρτιο του 2022 και εφαρμόσαμε την Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας (…) Προσπαθήσαμε ειλικρινά να είμαστε αξιόπιστος διαμεσολαβητής με όλες τις προσπάθειές μας και επιτύχαμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Κωνσταντινούπολη το 2022 ήταν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς», τόνισε.

«Η Τουρκία στηρίζει την κυριαρχία της Ουκρανίας»

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η προσέγγιση αυτή – του αξιόπιστου διαμεσολαβητή- συμβαδίζει με την πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία τα τελευταία τρία χρόνια. «Στην ενεργό διπλωματία που ακολουθούμε τα τελευταία τρία χρόνια, η χώρα μας θα είναι ιδανικός οικοδεσπότης για τις πιθανές συνομιλίες που θα διεξαχθούν μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών την επόμενη περίοδο», είπε και πρόσθεσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Υπογράμμισε δε ότι η Τουρκία θα παράσχει κάθε είδους υποστήριξη ώστε οι συνομιλίες να καταλήξουν σε διαρκή ειρήνη.



Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στα άλλα θέματα που απασχόλησαν τους δυο ηγέτες, όπως τα βήματα που πρέπει να γίνουν στις διμερείς εμπορικές σχέσεις. Επαίνεσε τα βήματα του Ζελένσκι για τα «δικαιώματα των Τατάρων συμπατριωτών της Κριμαίας, που αγωνίζονται για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας». Επέμεινε στην υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. «Ως Τουρκία» είπε, «έχουμε εξηγήσει παντού τον σεβασμό μας για αυτό το ζήτημα. Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι απαραίτητη για εμάς».

Για την ειρήνη στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο είπε: «Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος περιμένει την ειρήνη».

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα διασφαλιστεί ο δρόμος προς την ειρήνη και ανέφερε ότι θα γίνουν βήματα στις συναντήσεις του με τονΠούτιν. Από την πλευρά του ο πρόεδρος Ζελένσκι επέμεινε ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες που στοχεύουν στον τερματισμό του πόλεμου θα πρέπει να είναι «δίκαιες», να συμπεριλαμβάνουν εγγυήσεις ασφαλείας και να περιλαμβάνουν την Ευρώπη αλλά και την Τουρκία, πέραν των ΗΠΑ και του Ην. Βασιλείου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι οι σχέσεις της χώρας του με την Τουρκία είναι σε υψηλό επίπεδο όπως πάντα. «Η Τουρκία έχει επιδείξει μια στάση αρχών για τα ζητήματα της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας.

«Μάθαμε από τα ΜΜΕ την προσέγγιση ΗΠΑ-Ρωσίας»

«Ήταν έκπληξη για εμάς και το μάθαμε από τα ΜΜΕ» ανέφερε ο Ζελένσκι αναφορικά με τις επαφές ΗΠΑ και Ρωσίας. «Η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.Η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ πρέπει να υποστηριχθεί. Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η ανταλλαγή κρατουμένων».



Στο μεταξύ ο Ζελένσκι επρόκειτο αύριο να μεταβεί στην Σαουδική Αραβία. Ωστόσο κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο πρόεδρο ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία, όπου δεν είχε προσκληθεί και ότι θα μεταβεί στο Ριάντ στις 10 Μαρτίου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε στον ΓΓ του ΝΑΤΟ ότι η Τουρκία έκανε ό,τι μπορούσε για να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ότι θα συνεχίσει να κάνει ό,τι της αναλογεί, ότι είχε επαφές με πολλούς ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιμαχόμενων μερών και ότι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη είναι εφικτή.



Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για να τερματίσει τους πολέμους στην περιοχή της και σε όλο τον κόσμο και ότι είναι σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στις προσπάθειες της Τουρκίας να οικοδομήσει ειρήνη.

