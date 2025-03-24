Μετά την χθεσινή πρόταση γάμου διαδηλωτή στην αγαπημένη του, εν μέσω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη, άλλο ένα ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί, με φόντο τα ΜΑΤ της κυβέρνησης.

Στη περιοχή Saraçhane, όπου και σήμερα οι φοιτητές έχων δώσει ραντεβού για νέες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, ένας νεαρός διαδηλωτής γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στο κορίτσι του, προσφέροντας της μάλιστα και το παραδοσιακό μονόπετρο.

Turkish romance: in Istanbul, an anti-Erdoğan protester proposes to his girlfriend in front of a police cordon. pic.twitter.com/8g53WHNqjU — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2025

Το κορίτσι, έκπληκτο, είδε τον αγαπημένο της να γονατίζει μπροστά στους αστυνομικούς και τους φωτογράφους ενώ στο τέλος είπε το «ναι» ενώ οι υπόλοιποι διαδηλωτές χειροκροτούσαν και επευφημούσαν.

