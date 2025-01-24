Περισσότερες από 80 οργανώσεις και ιδρύματα εξέφρασαν την αντίθεσή τους σήμερα στην πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει το υπουργείο Υγείας ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ενόψει της επικύρωσης του διορισμού του από τη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα.

Η οργάνωση 314 Action ξεκίνησε μια διαφημιστική εκστρατεία ύψους 250.000 δολαρίων, σε οκτώ Πολιτείες, με στόχο να πείσει Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές –όπως τους Μιτς Μακόνελ από το Κεντάκι, Μπιλ Κάσιντι από τη Λουιζιάνα και Τζον Κέρτις από τη Γιούτα– ότι οι παλαιότερες ψευδείς δηλώσεις του Κένεντι για τα εμβόλια συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Οι γερουσιαστές θα έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν τον υποψήφιο υπουργό Υγείας στην ακρόαση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη.

Η οργάνωση προστασίας των καταναλωτών Public Citizen και η ομάδα προώθησης της ασφαλιστικής κάλυψης Protect Our Care έστειλαν μια κοινή επιστολή και στους 100 γερουσιαστές, προτρέποντάς τους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον διορισμό του Κένεντι. Την επιστολή συνυπέγραψαν άλλες 85 μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οι Union of Concerned Scientists, NAACP και National Organization for Women.

«Εάν ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ αναλάβει επικεφαλής του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ψέματα και παραπληροφόρηση σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα» με αποτέλεσμα να απειληθεί «ένας αιώνας προόδου στην καταπολέμηση ασθενειών», αναφέρεται στην επιστολή αυτήν.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ήδη από τον Νοέμβριο ότι θα πρότεινε τον Κένεντι για το υπουργείο Υγείας.

Οι περισσότερες αντιδράσεις αφορούν τη στάση που τηρεί ο Κένεντι απέναντι στα εμβόλια. Ωστόσο, μια οργάνωση που έχει ιδρύσει ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς διαμαρτύρεται επειδή ο Κένεντι έχει εκφράσει την υποστήριξή του στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν ισχνή πλειοψηφία τριών εδρών στη Γερουσία και το κόμμα θέλει να διασφαλίσει ότι θα μιλά με μία φωνή. Μέχρι στιγμής κανένας γερουσιαστής δεν έχει διαφωνήσει δημοσίως για τον διορισμό του Κένεντι.

Ο Κένεντι λέει ότι δεν είναι αντιεμβολιαστής και ότι δεν θα εμποδίσει τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν. Ωστόσο, επί χρόνια έσπερνε αμφιβολίες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και ήταν επικεφαλής της αντιεμβολιαστικής ομάδας Children's Health Defense.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

