Το Πακιστάν εξαπέλυσε πλήγματα στο έδαφος του Αφγανιστάν απόψε το βράδυ, παραβιάζοντας, σύμφωνα με την Καμπούλ, την κατάπαυση του πυρός που ίσχυε τις προηγούμενες δύο ημέρες, μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών.

Όταν ανακοινώθηκε η εκεχειρία, το μεσημέρι της Τετάρτης, το Πακιστάν ανέφερε ότι θα ισχύσει για 48 ώρες. Ωστόσο η Καμπούλ θεωρούσε ότι θα ισχύει μέχρι να την παραβιάσει η μία ή η άλλη πλευρά.

«Πριν από μερικά λεπτά, το Πακιστάν παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και βομβάρδισε τρεις περιοχές στην Πακτίκα», μια επαρχία στα σύνορα των δύο χωρών, ανέφερε ένα στέλεχος των Ταλιμπάν, προειδοποιώντας ότι η χώρα του «θα απαντήσει».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ δήλωσε: «Είπαμε στους στρατιώτες: μην επιτεθείτε, εκτός και αν το κάνουν οι πακιστανικές δυνάμεις. Εάν το κάνουν, έχετε κάθε δικαίωμα να υπερασπιστείτε τη χώρα σας». Εκτίμησε ότι οι «διαπραγματεύσεις» θα μπορούσαν «να επιλύσουν τα προβλήματα» αλλά δεν έκανε καμία αναφορά σε συνομιλίες με τη γειτονική χώρα.

Στις 16.00 (ώρα Ελλάδας), όταν έληξε η κατάπαυση του πυρός, καμία πλευρά δεν ανακοίνωσε την παράτασή της, ούτε ότι ξεκινούν διμερείς συνομιλίες.

«Ας περιμένουμε να περάσουν οι 48 ώρες και θα δούμε αν κρατάει η εκεχειρία», είπε ο Σαφκάτ Αλί Χαν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.