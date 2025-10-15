Το Πακιστάν και η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν συμφώνησαν σε προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών που αρχίζει στις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα Πακιστάν την Τετάρτη, ανακοίνωσε η Ισλαμαμπάντ, μετά από νέες μάχες που ξέσπασαν μεταξύ των γειτονικών χωρών.

Τόσο το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω διαλόγου, για την εξεύρεση θετικής λύσης στο περίπλοκο αλλά επιλύσιμο ζήτημα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγη ώρα αφότου το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στην επαρχία Κανταχάρ, όπως δήλωσαν Αφγανοί και Πακιστανοί αξιωματούχοι, καθώς ξέσπασαν νέες μάχες μεταξύ των γειτονικών χωρών. Από τις επιθέσεις φαίνεται πως καταστράφηκαν βασικά κρησφύγετα των Αφγανών, σύμφωνα με μια δημοσίευση που έγινε στο Χ, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας

Πηγή: skai.gr

