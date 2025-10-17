Σε παράταση της 48ωρης εκεχειρίας που είχε έληγε σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος μέχρι την πραγματοποίηση των συνομιλιών, σε επίπεδο αντιπροσωπειών, των δύο χωρών στην Ντόχα, συμφώνησαν Αφγανιστάν και Πακιστάν, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι δύο γειτονικές χώρες της Νότιας Ασίας ενεπλάκησαν σε σφοδρές χερσαίες συγκρούσεις τις τελευταίες ημέρες, με το Πακιστάν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις κατά μήκος της διαφιλονικούμενης μεθορίου τους σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες προτού καταλήξουν στην αρχική 48ωρη κατάπαυση του πυρός.

Παρ' όλα αυτά η ένταση παραμένει, όπως καταδεικνύει και η σημερινή επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε σήμερα κοντά στα αφγανικά σύνορα, στα οποία σκοτώθηκαν επτά Πακιστανοί στρατιώτες, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας.

Οι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλων σε στρατόπεδο του πακιστανικού στρατού στο βόρειο Ουαζιριστάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, είπαν πέντε αξιωματούχοι ασφαλείας.

Ενώ ένας μαχητής οδήγησε ένα φορτωμένο με εκρηκτικά όχημα στο τείχος ενός οχυρού που χρησίμευε ως στρατόπεδο, δύο άλλοι προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο και πυροβολήθηκαν θανάσιμα, ανέφεραν οι πηγές.

Ο στρατός του Πακιστάν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.



Πηγή: skai.gr

