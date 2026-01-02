Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο 18χρονου από τη Βόρεια Καρολίνα για τρομοκρατική επίθεση με αναφορές στον ISIS την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, χρησιμοποιώντας μαχαίρια και σφυριά.

Ο Κρίστιαν Στέρντιβαντ, 18 ετών, από το Mint Hill της Βόρειας Καρολίνας, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Στέρντιβαντ δεν έχει ακόμη δηλώσει ένοχος για τις κατηγορίες.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, πράκτορες του FBI βρήκαν χειρόγραφο σημείωμα με τον τίτλο «New Years Attack 2026», στο οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, περιέγραφε να επιτεθεί με μαχαίρια σε έως και 20 ανθρώπους, καθώς και για επίθεση εναντίον αστυνομικών που θα έσπευδαν στο σημείο.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι το φερόμενο σχέδιο αποτράπηκε όταν ο Στέρντιβαντ άρχισε πρόσφατα να επικοινωνεί διαδικτυακά με άτομο που πίστευε ότι συνδεόταν με το ISIS, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μυστικός διαδικτυακός συνεργάτης των αρχών. Το άτομο αυτό αναφέρεται στη δικογραφία ως «OC». Σε μία από τις επικοινωνίες τους, στις 14 Δεκεμβρίου, ο Στέρντιβαντ φέρεται να έστειλε στον OC φωτογραφία με δύο σφυριά και ένα μαχαίρι.

«Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συνομιλιών του με τον OC, ο Στέρντιβαντ ανέφερε “θα κάνω τζιχάντ σύντομα” και δήλωσε ότι είναι “στρατιώτης του κράτους”, εννοώντας το ISIS», ανέφερε το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα.

Σε επόμενες επικοινωνίες, σύμφωνα με τις αρχές, ο Στέρντιβαντ υπέδειξε συγκεκριμένο παντοπωλείο στη Βόρεια Καρολίνα ως στόχο, ενώ συζήτησε και σχέδια για την αγορά πυροβόλου όπλου, το οποίο σκόπευε να χρησιμοποιήσει μαζί με μαχαίρια κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Russ Ferguson δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι η επίθεση σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί στο Mint Hill.

«Μίλησε για το πού σκόπευε να πραγματοποιήσει την επίθεση σε ένα παντοπωλείο και ένα εστιατόριο στο Mint Hill. Μέρη που επισκεπτόμαστε καθημερινά, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε», ανέφερε ο Φέργκιουσον.

«Προετοιμαζόταν για τζιχάντ και αθώοι άνθρωποι θα έχαναν τη ζωή τους. Ήμασταν πολύ, πολύ τυχεροί που αυτό δεν συνέβη», πρόσθεσε.

