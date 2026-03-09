Η μεγαλύτερη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι Τραμπ, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube για να ξεναγήσει τους ακόλουθούς της στο «πιο ακριβό παντοπωλείο του κόσμου».

«Θα χρειαστεί να… κηρύξω πτώχευση», αστειεύτηκε η 18χρονη, ενώ βρισκόταν σε ένα πολυτελές παντοπωλείο, το οποίο είναι γνωστό για τα ακριβά smoothies του.

«Όλα είναι πολύ ακριβά», παραπονέθηκε ενώ… γέμιζε το καλάθι της με συμπληρώματα διατροφής, σούσι, ένα μπουκάλι νερού και άλλα.

Το βίντεο, με τίτλο «I Brought My Secret Service to Erewhon» συγκέντρωσε περισσότερες από 200.000 προβολές μετά την ανάρτησή του, χθες.

Όταν η Κάι βγήκε από το κατάστημα, ο κάμεραμαν αστειεύτηκε ότι η «Secret Service» έστρωσε το… «κόκκινο χαλί», καθώς μαύρα SUV σταμάτησαν στο πεζοδρόμιο.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της για να ανοίξει τα ψώνια της, τα οποία περιελάμβαναν το viral smoothie της Χέιλι Μπίμπερ αξίας 21 δολαρίων, ένα μπουκάλι νερό αξίας 14 δολαρίων και ένα βάζο με χουρμάδες αξίας 17 δολαρίων.

Η 18χρονη, αφού φεύγει από το κατάστημα, πηγαίνει στο ξενοδοχείο της, δοκιμάζει το σούσι που αγόρασε και το… φτύνει λέγοντας: «Λατρεύω το σούσι. Αυτό όμως είναι το χειρότερο που έχω δοκιμάσει σε όλη μου τη ζωή».

«Είχε έντονη γεύση ψαριού και ήταν σκληρό», συνέχισε πριν πει στον κάμεραμαν ότι «έπρεπε» να το δοκιμάσει. «Θα κάνω εμετό», είπε, ενώ ανέφερε πως κάποια από τα τρόφιμα «δεν είναι καν βρώσιμα»

Το συνολικό κόστος των αγορών της 18χρονης ανήλθε στα 233 δολάρια.



Πηγή: skai.gr

