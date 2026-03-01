Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν τα ξημερώματα της Κυριακής ότι ανάμεσα στα θύματα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν βρίσκονται η κόρη, η εγγονή, η νύφη και ο γαμπρός του Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα τρία μέλη της οικογένειας βρίσκονταν σε περιοχή που επλήγη από αεροπορικές επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις ή επίσημη τοποθέτηση από την ιρανική κυβέρνηση.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με συνεχείς αναφορές για επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μετακινήσεις υψηλόβαθμων στελεχών σε ασφαλείς τοποθεσίες. Προηγούμενες πληροφορίες από ιρανικά και διεθνή μέσα ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ και μέλη της οικογένειάς του είχαν μεταφερθεί σε υπόγειο καταφύγιο κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr

