Τηλεφωνική συνομιλία, με διάρκεια τουλάχιστον μίας ώρας, είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Κρεμλίνο.
Σύμφωνα με τους Ρώσους, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Πούτιν και μίλησαν τόσο για τον πόλεμο και την κατάσταση στο Ιράν, όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντα σύμφωνα με το Κρεμλίνο, εξέφρασε στον Ρώσο ομόλογό του, την επιθυμία να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, το συντομότερο δυνατό.
Όπως ανέφερε η Μόσχα, οι δυνάμεις της στην Ουκρανία προωθούνται γρήγορα «και αυτό θα έπρεπε να πείσει το Κίεβο, να συμφωνήσει».
Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατέθεσε μία σειρά προτάσεων προκειμένου να τελειώσει γρήγορα η πολεμική σύρραξη στο Ιράν.
