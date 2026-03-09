Τηλεφωνική συνομιλία, με διάρκεια τουλάχιστον μίας ώρας, είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τους Ρώσους, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Πούτιν και μίλησαν τόσο για τον πόλεμο και την κατάσταση στο Ιράν, όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντα σύμφωνα με το Κρεμλίνο, εξέφρασε στον Ρώσο ομόλογό του, την επιθυμία να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, το συντομότερο δυνατό.

Όπως ανέφερε η Μόσχα, οι δυνάμεις της στην Ουκρανία προωθούνται γρήγορα «και αυτό θα έπρεπε να πείσει το Κίεβο, να συμφωνήσει».

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατέθεσε μία σειρά προτάσεων προκειμένου να τελειώσει γρήγορα η πολεμική σύρραξη στο Ιράν.





Πηγή: skai.gr

