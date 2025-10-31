ΗΠΑ: Εντείνουν την πίεση στη Βενεζουέλα που ζητά βοήθεια από τη Μόσχα

Εν μέσω της συγκέντρωσης αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απευθύνεται στη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν για να ενισχύσει τις πεπαλαιωμένης τεχνολογίας στρατιωτικές του δυνατότητες και να ζητήσει βοήθεια, ζητώντας ραντάρ, επισκευές αεροσκαφών και ενδεχομένως πυραύλους, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έλαβε σε γνώση η Washington Post.

Τα αιτήματα προς τη Μόσχα υποβλήθηκαν με τη μορφή επιστολής που απευθυνόταν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και προοριζόταν να παραδοθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη ρωσική πρωτεύουσα από ανώτερο βοηθό αυτόν τον μήνα.

Ο Μαδούρο, σύμφωνα με τα έγγραφα, συνέταξε επίσης επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών τους για την αντιμετώπιση «της κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας».

Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ από κινεζικές εταιρείες, ώστε η Βενεζουέλα να μπορέσει να ενισχύσει τις δυνατότητές της.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκες συντόνισε πρόσφατα την παραλαβή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε μια επίσκεψη στη χώρα. Είπε σε έναν Ιρανό αξιωματούχο ότι η Βενεζουέλα χρειαζόταν «εξοπλισμό παθητικής ανίχνευσης», «συσκευές παρεμβολών GPS» και «σχεδόν σίγουρα drones με εμβέλεια 1.000 χλμ.», αναφέρουν τα έγγραφα.



«Στην επιστολή, ο Μαδούρο τόνισε τη σοβαρότητα της αμερικανικής επιθετικότητας στην Καραϊβική, παρουσιάζοντας τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας ως δράση κατά της Κίνας λόγω της κοινής τους ιδεολογίας», αναφέρεται στα έγγραφα των ΗΠΑ.



Δεν είναι σαφές από τα έγγραφα πώς αντέδρασαν η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν.



Η Ρωσία παραμένει η κύρια σανίδα σωτηρίας για τον Μαδούρο. Την Κυριακή, ένα αεροσκάφος Ilyushin Il-76 – στη ρωσική κατασκευάστρια εταιρεία του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις το 2023 από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή στο εμπόριο όπλων και μεταφορά μισθοφόρων - έφτασε στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, μετά από μια περιμετρική διαδρομή πάνω από την Αφρική για να αποφύγει τον δυτικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το Flightradar24. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή.



Μόλις μια ημέρα νωρίτερα, η Μόσχα επικύρωσε μια νέα στρατηγική συνθήκη με το Καράκας.



Οι μηχανορραφίες δείχνουν πόσα έχει να χάσει η Μόσχα σε περίπτωση πτώσης του ηγέτη της Βενεζουέλας. Σημαντικά έργα μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζουν να υλοποιούνται, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου πυρομαχικών Kalashnikov που άνοιξε τον Ιούλιο στην πολιτεία Αράγουα της Βενεζουέλας, περίπου 20 χρόνια μετά τις επαγγελίες για την κατασκευή του. Η Μόσχα έχει επίσης δικαιώματα εξερεύνησης για ανεκμετάλλευτα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου δυνητικής αξίας δισ. δολαρίων.



Ωστόσο, παρά τις προοπτικές, λένε οι παρατηρητές, τα μέσα και το ενδιαφέρον της Μόσχας να υποστηρίξει τον Μαδούρο μπορεί να έχουν μειωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας θα μπορούσε ακόμη και να προσφέρει στους Ρώσους κάποια απροσδόκητα οφέλη, καθώς αποσπά την προσοχή των ΗΠΑ από την Ευρώπη.

Βυθισμένη σε έναν πόλεμο στην Ουκρανία, και επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία με άλλους εταίρους της Λατινικής Αμερικής, η Μόσχα έχει σταδιακά περιορίσει το ενδιαφέρον της για τη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια, με ελάχιστες ενδείξεις ενίσχυσης της υποστήριξης λόγω της τρέχουσας κρίσης.



«Το γεγονός ότι έχουμε μετακινήσει πάνω από το 10% των ναυτικών μας πόρων στην Καραϊβική είναι ήδη μια νίκη, από ορισμένες απόψεις, για τον Πούτιν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς Στόρι, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και ιδρυτικός εταίρος της Global Frontier Advisors, μιας εταιρείας συμβούλων για γεωπολιτικά θέματα. «Το ανανεωμένο ενδιαφέρον μας για όλα τα πράγματα που αφορούν το Δυτικό Ημισφαίριο διασπά την προσοχή μας στην Ουκρανία. Και αυτό είναι καλό για τον Πούτιν».

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.