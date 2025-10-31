Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε σήμερα την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει σε ισχύ το πρόγραμμα SNAP, που βοηθά τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα να αγοράζουν τρόφιμα, το οποίο επρόκειτο να διακοπεί από αύριο Σάββατο, λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Το υπουργείο Γεωργίας καλείται να χρησιμοποιήσει πόρους έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσει ότι θα συνεχιστεί το Supplemental Nutrition Assistance Program, από το οποίο επωφελούνται περισσότεροι από 42 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες. Η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι το πρόγραμμα δεν είχε πλέον πόρους, λόγω του shutdown.

Ο δικαστής Τζον ΜακΚόνελ του Ρόουντ Άιλαντ, στον οποίο είχαν προσφύγει δήμοι, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ένα σωματείο, έκρινε ότι η αναστολή του SNAP (γνωστού παλαιότερα ως «κουπόνια τροφίμων») είναι παράνομη.

Το υπουργείο Γεωργίας ισχυριζόταν ότι δεν έχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει το πρόγραμμα που στοιχίζει 8,5-9 δισεκ. δολάρια μηνιαίως. Η κυβέρνηση λέει επίσης ότι το υπουργείο δεν εξουσιοδοτείται να καταβάλει τα ποσά αυτά μέχρι να εγκριθεί από το Κογκρέσο ο προϋπολογισμός και να λήξει το shutdown που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.

Οι ενάγοντες ωστόσο σημείωσαν ότι το υπουργείο διαθέτει ακόμη πόρους για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως τα 5,25 δισεκ. δολάρια του ταμείου έκτακτης ανάγκης που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν από το Κογκρέσο για να χρησιμοποιηθούν όταν κριθεί «απαραίτητο για τη λειτουργία του προγράμματος». Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα ξεχωριστό ταμείο, ύψους 23 δισεκ. δολαρίων, ώστε να αποφευχθεί η πρωτοφανής διακοπή των παροχών του SNAP.

Πηγή: skai.gr

