Ο υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας ανακοίνωσε σήμερα ότι πρότεινε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Ίαν Μποργκ, σε ανάρτησή του στο Facebook, επικαλέστηκε τις επιτυχίες του Τραμπ, όταν διαπραγματεύτηκε την ειρήνη μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και τις προσπάθειές του για τον τερματισμό των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που θα τιμηθεί με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί αύριο Παρασκευή, ωστόσο η διορία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έχει λήξει από τις 31 Ιανουαρίου.

Οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας υπέγραψαν τον Αύγουστο στον Λευκό Οίκο μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ τους, μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε «ιστορική» από τον Τραμπ.

Σήμερα, το Ισραήλ και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων, δηλαδή την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για το τέλος του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Μποργκ ανάρτησε μια φωτογραφία του μαζί με τον Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό εποφθαλμιά ανοιχτά το περίβλεπτο βραβείο. «Παρέδωσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ μια επιστολή που έγραψα εξ ονόματός μου, στην οποία τον ενημέρωσα ότι, όπως και πολλοί άλλοι, τον πρότεινα για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Τον προέτρεψα επίσης να συνεχίσει να εργάζεται για τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία», έγραψε ο Μποργκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

