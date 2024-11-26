Στην απέλαση Βρετανού διπλωμάτη για υποτιθέμενη κατασκοπεία, προχώρησε σήμερα Τρίτη η Ρωσία ως το τελευταίο πλήγμα στην ήδη δεινή κατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η υπηρεσία ασφαλείας FSB είπε ότι ο διπλωμάτης, η φωτογραφία του οποίου κυκλοφόρησε στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, είχε εσκεμμένα παράσχει ψευδείς πληροφορίες όταν εισήλθε στη χώρα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ότι το υπουργείο είχε καλέσει τον Βρετανό πρεσβευτή.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η βρετανική πρεσβεία στη Μόσχα δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με την FSB, ο Βρετανός διπλωμάτης ήταν αντικαταστάτης ενός εκ των έξι Βρετανών διπλωματών που απελάθηκαν τον Αύγουστο, επίσης με την κατηγορία της κατασκοπείας. Η FSB δήλωσε ότι ο διπλωμάτης παρείχε ψευδείς πληροφορίες για τα έγγραφά του και διενεργούσε κατασκοπεία και ενέργειες δολιοφθοράς.

Οι σχέσεις μεταξύ της Βρετανίας και της Ρωσίας έχουν επιδεινωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Βρετανία έχει επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και έχει παράσχει οπλισμό στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία δήλωσε ότι η Ουκρανία εκτόξευσε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow στο έδαφός της την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά.

Πηγή: skai.gr

